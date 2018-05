Me sorprende mucho de la raza humana como muchos no pueden ver más allá de su burla, de su satisfacción momentánea, del deseo de ser el más “cool” de querer ser el centro de atención no por lo que fuera por sus propios méritos o talentos si no a costillas de burlarse de los demás. Me gusta la justicia, lo Justo es que en esta tierra no existe nadie perfecto y que por ende no tenemos el derecho de burlarnos de los demás. Ya BASTA del maltrato emocional hacia la mujer. Mi familia ustedes que me siguen y que le han dado al botón de “follow” a mi pagina por un motivo se que son personas coherentes y que reconocen cuando una persona está siendo maltratada. Tenemos que mirar y pensar fuera de la famosa caja y pensar en las consecuencias de nuestros actos hacia los demás. Hoy no somos nosotros pero mañana pueden ser nuestros hijos. Comencemos con el ejemplo de AMOR y ACEPTACIÓN hacia los demás, dejemos de hacer burlas no solo detrás de una computadora o un profile donde no puedes ni mostrar tu identidad, hagámoslo también desde el ejemplo de nuestro hogar con nuestras familias. Aportemos a evitar el maltrato psicológico y físico en los niños que solo se dejan llevar con el ejemplo pues no saben más que eso. . . . #Repost @carlosadyan

