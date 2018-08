Marilyn Manson sufre un desmayo durante concierto en Houston

Marilyn Manson se desmayó en un concierto de Twins of Evil durante el pasado fin de semana en Houston.

El sábado a la noche hacía mucho calor en The Woodlands Pavilion. Además, este lugar, donde se realizó el concierto, tenía las localidades casi agotadas, informa Houston Press.

El calor y el bochorno fueron un cóctel demasiado potente para Marilyn Manson, quien solo pudo cantar 5 canciones y en el video se ve que colapsa cerca de un monitor, al final de varios videos de sus fans en las redes sociales, mientras cantaba Sweet Dreams (Are Made of This).

Como el show debe seguir, tomó la posta Rob Zombie (el otro miembro de Twins of Evil), quien le dijo a la multitud que su querido amigo no se sentía muy bien, reporta Houston Press.

Luego de esa corta explicación, arengó a la multitud con la excusa de que necesitaba un socio para la próxima canción, mientras pedía que todos canten a viva voz para que Mason se mejore. Y luego siguió con “Helter Skelter”.

Según su sitio web, este lunes el cantante reanudaría su gira y está previsto un concierto en la ciudad de Denver (Colorado).

Esta no es la primera vez que Marilyn Manson tiene un percance en escena. Según The Guardian, en octubre Manson terminó en un hospital luego de que una parte de la mampostería se le cayera encima, en un show en Nueva York.

Después de este incidente Manson debió cancelar varias fechas de su tour por EE.UU.

Thanks Houston for being understanding. I ended up in doctor’s care, but I gave it my best and you guys were amazing.

— Marilyn Manson (@marilynmanson) August 20, 2018