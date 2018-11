View this post on Instagram

Hoy secuestraron un camión cuando íbamos de camino a Reynosa Tamaulipas , nos robaron equipo y golpearon a los tramoyistas, es muy triste la inseguridad que hay en el pais , gracias a Dios los actores estamos bien , pero consternados por las amenazas de que si llegábamos iban a quemar el camión y atentar contra nuestras vidas 😞 A pesar de eso nos presentaremos (Si Dios quiere 🙏🏼)pasado mañana en Veracruz. Mil bendiciones para todos , y de los males el menor 🙏🏼Dios nos proteja a todos