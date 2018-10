En medio de la polémica desatada por el arresto de Daniela Castro tras ser acusada de presuntamente robar en una tienda en San Antonio, Texas, la cantante Maribel Guardia se pronunció al respecto.

La costarricense se manifestó en una publicación compartida por la cuenta oficial de Instagram de People en Español.

En el post se escucha a la actriz de 49 hablando con una amistad de nombre Gabriela mientras aclara la situación que recientemente la ha tenido en boca de todos.

En el audio se escucha a la actriz que participó en el melodrama ‘Me declaró culpable’ diciendo: “Fue una confusión, una mala jugada que se me hizo y pueden estar tranquilos porque eso sí te digo… gracias por tu preocupación mi Gaby, pero todo ya está en manos un abogado para que se aclare y yo salga victoriosa de esta infame situación”.

Agregó: “Y perdón la foto, pero pues imagínate casi me muero, lo único que les puedo decir es que tienen una amiga a la que pueden seguir respetando con valores y principios que no me da para hacer nada así”.

“Sería más honorable de su parte que aceptara y admita el gran error que cometió”

Ante los cientos de ataques generados del audio de Castro por parte de algunos usuarios de la red social ya mencionada, Maribel salió en su defensa escribiendo: “Ella es una mujer honorable y una gran persona, estoy segura que se va a aclarar”.

Pero, no pasó mucho tiempo para que lo expresado por Maribel fuera puesto en tela de juicio: “maribelguardia sería más honorable de su parte que aceptara y admita el gran error que cometió y se arrepintiera de corazón ante el público que no es tonto y puede darse cuenta de las pruebas que existen y el país donde se cometió el delito, lo cual deja claro que no es una confusión”.

