Maribel Guardia empezó el nuevo año con buen pie, desde la paradisíaca Playa del Carmen, donde posó al mejor estilo de una sirena, con un diminuto bikini rosa que dejó poco a la imaginación.

A través de su cuenta en Instagram, la actriz demostró que a sus 59 años sigue robando miradas con una figura tan atlética como escultural.

“Bendiciones desde el paraíso”, escribió la costarricense al pie de la foto, que acumuló más de 92,000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios que dejaban ver la admiración que sienten sus fanáticos.

“Hermosa. Vas a provocar un tsunami en esas playas”; “un monumento de mujer”; “¡eres una diosa! No puedo creer lo regia que eres”; “¡qué envidia! Me encantaría estar ahí y tener tu cuerpazo”; “rompiendo y encendiendo las redes sociales. Tú sí eres una bomba”; “el tiempo pasa y tú estás mas irresistible”; “no se cansa usted de humillarnos”; “no hay estrías, no hay celulitis… perfección”, fueron algunos de los halagos que recibió.

Sin embargo, algunos haters no dejaron pasar la oportunidad para hacer sus críticas: “Con tanta cirugía cómo no va estar así”; “no hay mujer fea sino pobre y ella tiene bastantes cirugías”.

Pero, en definitiva, Maribel Guardia cuenta con muchos más admiradores que detractores gracias a su talento, espontánea personalidad y, por supuesto, espectacular figura.

De hecho, hace pocos días, la guapa artista superó la increíble cifra de 2 millones 500,000 seguidores en Instagram.

