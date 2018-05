Marianny Egurrola, Miss Georgia USA, va por la corona nacional

Armada de gran seguridad e inquebrantable fe, Marianny Egurrola asegura que el 21 de mayo le traerá a Georgia su primera corona de Miss USA.

Y es que la joven nacida en Colombia, nacionalizada estadounidense y residente de Atlanta desde 2010, representará al estado en la máxima justa de belleza del país que se celebrará en Shreveport, Louisiana el 21 de mayo.

“Yo no estoy pensando en segundo lugar, yo estoy pensando en traer la primera corona de Miss USA a Georgia. Tengo mucha fe y mucha confianza en lo que estoy haciendo y, sobre todo, en Dios de que todo será para un buen propósito”, comenta Egurrola.

La guapa e inteligente guajira hizo historia en noviembre de 2017 tras convertirse en la primera latina en ser coronada Miss Georgia USA. Y desde entonces se ha estado preparando para la competencia nacional. Ninguna representante del estado ha obtenido el título de Miss USA.

“Si yo pude ser la primera latina en coronarme en Georgia, también puedo ser la primera Miss Georgia USA en coronarme en Estados Unidos. Tengo la preparación, la seguridad, la confianza, tengo a Dios y tengo todo lo que se necesita para poder ganarla, entonces no tengo miedo”, puntualiza Egurrola. “También yo he hecho todo que está en mis manos, yo he dado lo mejor de mí, y por ese lado me siento satisfecha”, agrega.

Al reflexionar sobre su corona, la joven de 25 años, que se diplomó en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgia en 2017, reconoce su importancia histórica.

“Estoy muy orgullosa de poder haber roto, digámoslo entre comillas, una tradición que no era normal, que quizás una latina esté representando a Georgia”, asevera Egurrola. “Con esto me di cuenta de que no influye el hecho de que vengas de otro país, de otra cultura, de que seas diferente, y no solo en los reinados sino en todos los ámbitos de la vida. Nada que te haga diferente es un impedimento para que logres tus metas”.

La colombiana hoy goza de una seguridad digna de una reina, pero hubo días en que se sentía derrotada, especialmente cuando llegó a Estados Unidos.

‘Tras negárseme la oportunidad en Miss Guajira, Dios me envió un mensaje: te saqué de Colombia para cosas mejores. Hoy tengo mi corona”, Marianny Egurrola, Miss Georgia USA 2018

A sus 15 años, se mudó de San Juan del Cesar, Colombia, a Hendersonville, Carolina del Norte con su mamá Esther Daza Blazey y su padrastro Frank Blazey .

“Cuando llegué me sentía perdida porque no conocía a nadie, no hablaba inglés, la gente era diferente y comencé a apartarme. Yo era líder, era de las mejores estudiantes, tenía amigos, y de repente no tengo opción de hacer nada”, relata Egurrola. “Sin embargo me propuse a vencer mis miedos y luchar por mis sueños. Y hoy soy reina de belleza”

SIN FILTRO con Marianny Egurrola

Acerca de ser emigrante: “Soy emigrante, pasé por muchas cosas antes de este reinado. Pero todo lo que viví ha sido una bendición porque me ha hecho más fuerte y más segura”.

Acerca de su familia: “Crecí en una familia de mujeres líderes, con carácter fuerte, amorosas, protectoras, llenas de cosas positivas”.

Cómo acabar con los feminicidios: “Debemos comenzar con nosotras mismas y entender lo valiosas que somos, que merecemos ser tratadas con respeto, con amor y nunca ser humilladas. Los hombres deben entender eso desde niños y amarnos”.

BREVE BIO de Marianny Egurrola

Nombre: Marianny Egurrola

Profesión: reina de belleza, modelo, actriz y licenciada en Relaciones Internacionales

Nacionalidad: colombo-estadounidense

Fecha y lugar de nacimiento: 30 de septiembre de 1992 en San Juan del Cesar, Colombia

Edad: 25 años

Estado civil: soltera

Miss USA 2018

Cuándo: 21 de mayo, 8 p.m.

Dónde: Fox y Azteca América

Info: www.missuniverse.com