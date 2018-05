El cielo está de fiesta…! Mi osita Elsa Castro de Seoane #Coca mi abuela amada descansa en paz!!! No puedo ser más privilegiada por toda su enseñanza, fortaleza, amor a la vida, madre, hija, esposa, abuela, hermana y mujer ejemplar! Tu legado es la bendición más grande!! Celebró tus 97 años de vida y lucha por el bien y el nuestra familia! Te amo y siempre estarás conmigo!! GRACIAS 🙏🏽🙌🏽❤️🌹🎉

