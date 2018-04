La cantante estadounidense Mariah Carey es una de las celebridades más excéntricas del mundo del entretenimiento, pero en esta ocasión protagoniza los principales titulares de prensa por una razón muy seria y es que ha dado a conocer en exclusiva para la revista People que sufre un trastorno bipolar.

Carey reveló que fue diagnosticada con trastorno bipolar en el año 2001 tras ser recluida en un centro médico por un colapso físico y mental. La artista reveló que en ese momento se encontraba en etapa de negación sobre su padecimiento, pero que actualmente se encuentra medicada y en terapia para el trastorno bipolar II.

Te presentamos otras 4 grandes estrellas que han decidido hablar sobre su salud mental:

1.Chrissy Teigen

La estrella de televisión estadounidense realizó una confesión muy personal para la edición del mes de abril de la revista Glamour, en la publicación habló sobre su depresión post-parto y su ansiedad después del nacimiento de su primogénita Luna: “Salir de la cama era doloroso, mi espalda baja palpitaba y mis hombros e inclusive mis muñecas me dolían. No tenía apetito, podía pasar hasta dos días sin probar un sólo bocado. La mayoría de los días los pasaba en el sofá y rara vez reunía la energía para subir hasta la cama”.

Teigen continuó expresando: “El post-parto no discrimina. No pude controlarlo y esa es la razón por la que duré tanto tiempo en hablar. Me sentía egoísta, repulsiva y rara”.

2.Kendall Jenner

La afamada modelo estadounidense decidió hablar sobre sus problemas de ansiedad a través de su aplicación: “La ansiedad fue un gran obstáculo con el que tuve lidiar durante el año pasado, pero creo que finalmente estoy aprendiendo cómo enfrentarme a ello”.

Jenner también habló sobre un ataque de pánico que sufrió: “Una vez tuve un ataque realmente terrible en un avión y tuve que aguantarlo. Sentí que mi corazón latía a un millón de millas por hora e inclusive, me sentí un poco adormecida”.

3.Gina Rodríguez

La estrella de Jane The Virgin decidió hablar sobre su constante batalla en contra de la ansiedad a través de las plataformas digitales: “Sufro de ansiedad y viendo este video pude apreciar lo ansiosa que estaba, pero me identifico conmigo misma. Quería protegerme y decirme que estaba bien ser ansiosa, que no hay nada extraño o diferente en tener ansiedad”.

Rodríguez continuó expresando: “Me gusta ver este video, me hace sentir incómoda. Pero hay una libertad que siento que tal vez me da una aceptación. Esta soy yo”.

4.Demi Lovato

La cantante y actriz estadounidense conversó en exclusiva sobre su enfermedad mental para la edición del mes de mayo de 2017 de la revista People: “Estoy viviendo bien con mi enfermedad mental, en realidad estoy viviendo como lo haría una persona muy feliz. Tengo un cachorro nuevo y no sólo puedo cuidarme, sino también cuidarlo. Estoy viviendo mi sueño”.

Lovato expresó a la publicación: “Simplemente creo que las enfermedades mentales son algo que la gente necesita para aprender más y los estigmas deben ser eliminados”.

