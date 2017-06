María Fernanda Yepes: Quién es la villana de la serie ‘La Piloto’

La actriz colombiana María Fernanda Yepes es Zulima en la exitosa serie de Univisión La piloto. En la serie es conocida como ‘La Bruja’, “una mujer hermosa a la que la soledad y la envidia le han oscurecido el corazón.”

Pero la actriz colombiana nada tiene que ver con su oscuro personaje. María Fernanda Yepes dijo a Univisión: “es como mi antítesis, es todo lo que yo no soy… es todo lo que yo reprocharía en una persona”. Y esta no es la primera vez que la actriz es la villana en una serie o telenovela.

“Yo disfruto mucho hacer los antagónicos, me encantan porque son muy divertidos, les pasan muchas cosas, tienen muchos permisos, para mi en general los antagónicos tienen muchos permisos de hacer lo que quieran, de hacer todo lo más perverso y oscuro”.

Seguimos de tour de medios por @univision hablando de @lapilototv #zulimamontes @wstudiosoficial mi styling de hoy a cargo de la wuapisima y talentosa @lopezjennylopez 💚 @prensa_danna A post shared by Maria Fernanda Yepes (@mariafelina) on Apr 24, 2017 at 9:19am PDT

Lo que tal vez no sabías de María Fernanda Yepes

Rechazó a Maluma

🦉 A post shared by MALUMA (@maluma) on Jun 7, 2017 at 2:41pm PDT



Según el periódico El Tiempo, en una entrevista radial, la actriz comentó que ella solía ir al mismo gimnasio del cantante cuando apenas estaba arrancando su carrera, pero como había tanta diferencia de edad ella no quiso salir con el.

Hoy en día la actriz reconoce que Maluma es su amor platónico y que se arrepiente de no haber aprovechado cuando era él quien la cortejaba.

“Yo creo que ya ni me voltea a ver. No lo he vuelto a ver desde entonces porque este chico ya se mueve en las ligas mayores, pero si me vuelve a ver, de seguro dirá: ‘la señora de la que estaba enamorado, la ruca esta sí aguanta”, dijo Yepes.

Comenzó como modelo



Maria Fernanda Yepes comenzó a los 15 años como modelo, pero estudió psicología, periodismo y teatro porque quería una carrera en comunicaciones. Ha participado en múltiples pasarelas y ha salido en revistas como Maxim y Soho.

Se dio a conocer internacionalmente cuando protagonizó la versión colombiana de Rosario Tijeras y Sin senos no hay paraíso.

En Sin senos no hay paraíso también tuvo un rol antagónico al representar a ‘La Diabla’. En entrevista con People en Español dijo: “Me leí el libro y construí mi propia Diabla. Creo que algo que me sirvió mucho es que soy de Medellín, pues viví muy de cerca la época del narcotráfico de Pablo Escobar y entonces le metí mucho la forma como ese tipo de mujeres hablan, la forma de mostrarse y hasta me pinté un tatuaje para darle mayor caracterización”.

Seguimos de tour de medios por @univision hablando de @lapilototv #zulimamontes @wstudiosoficial mi styling de hoy a cargo de la wuapisima y talentosa @lopezjennylopez 💚 @prensa_danna A post shared by Maria Fernanda Yepes (@mariafelina) on Apr 24, 2017 at 9:19am PDT

No es fan de la nueva versión de Rosario Tijeras

De la nueva versión de Rosario Tijeras queda claro que María Fernanda Yepes no es una fan, ya que la versión mexicana es bastante similar a la serie colombiana.

“Es idéntica a la que hicimos en Colombia, los mismos chistes que le metimos a nuestros personajes. Es idéntica a la mía, no le cambiaron nada. De hecho es todo igual, hasta el tipo de tomas, digamos que sólo cambiaron a los actores”.