María Fernanda Yepes encarna con pasión al gran amor de José José en serie de Telemundo

María Fernanda Yepes poco a poco se está alejando de personajes violentos como los que le dieron fama internacional en Sin senos no hay paraíso (2008) y Rosario Tijeras (2010), para elegir con pinzas los roles que ahora le interesa interpretar como el de Anel Noreña, el gran amor de José José en la serie sobre la vida del ‘Príncipe de la Canción’ que se emite por Telemundo.

“Para poder dar todo esto que doy en la pantalla tengo que llenarme de paz, de tranquilidad, de respiración, de ejercicio, de comida sana y de descanso”, María Fernanda Yepes, actriz colombiana

Basada en el libro autobiográfico Este soy yo y protagonizada por el mexicano Alejandro de la Madrid en el rol estelar, José José: El Príncipe de la Canción relata las vivencias, éxitos y altibajos que ha tenido el famoso cantante a lo largo de su extensa trayectoria.

En una entrevista con MundoHispánico, la actriz y modelo colombiana habla de sus experiencias en la serie y su nuevo proyecto que está rodándose en Colombia, entre otros temas.

MH: ¿Qué significa participar en esta serie?

MFY: Es un reto más y en este caso es un poco más exigente porque son personajes de la vida real, personajes muy queridos por el público. Al final no es que nosotros estemos creando un personaje sino simplemente le estamos dando vida a alguien que ya existe, y eso es una gran responsabilidad, ante todo.

MH: ¿Cuáles fueron los retos de interpretar a un personaje real como el de Anel?

MFY: Mi primer y gran reto era ganarme el casting. Yo estaba un poco reacia porque sentía que no me parecía físicamente y me parecía muy complejo, yo como colombiana, hacer a una mexicana. No pensé que me lo iba a ganar, lo hice porque me dijeron: “hazlo, hazlo porque sentimos que puedes tener la energía de Anel”. Y dije bueno va. Cuando fue elegida dije: ¿Y ahora qué voy hacer? Me metí a trabajar con un coach de voz para agarrar la coloratura de la voz de Anel pues mi voz es más grave. Ese era el gran reto. Luego acercarme a sus rasgos: cómo camina, cómo respira, cómo piensa. Me tocó construirla a raíz de unos referentes como su libro Volcán apagado y de sus múltiples entrevistas que ha dado y que están publicadas en las redes sociales.

MH: ¿Qué opinas de Anel?

MFY: Me parece fascinante, me encanta cómo habla, cómo se expresa, me encanta ese desparpajo que tiene para hablar, para expresarse de la vida y de ella misma. Me parece uno de esos seres, que como decimos en Colombia: la hicieron y botaron el molde.

MH: No por nada José José la eligió para ser su segunda esposa y es la madre de sus dos hijos mayores…

MFY: Exactamente, la madre de sus dos hijos y a pesar de lo que digan, ella es el amor de su vida o por lo menos la mujer con quien vivió por tantos años a su lado. ¡Por algo habrá sido! Es una mujer que le dio mucha vida a él; tuvo sus problemas también (jajaja) Ella es una tormenta, es como un huracán, en el buen sentido de la palabra.

MH: ¿Cuáles son tus canciones favoritas de José José, y a qué te recuerdan?

MFY: Tengo un vago recuerdo porque yo era muy chica, tendría 6 o 7 años. Me acuerdo que lo oía en el carro con mi papá y con la señora que nos ayudaba en la casa. Me lleva a mi niñez, a mis padres, eso es bonito. ‘El triste’ y ‘La nave del olvido’ son mis favoritas o las que más tengo en la mente, pero ‘Buenos días amor’, que le dedicó a Anel, me fascina. https://www.instagram.com/p/BeHRq-0FjnZ/?hl=en&taken-by=mariafelina

MH: ¿Qué te llevas de la grabación de la serie?

MFY: Me llevo en el corazón a Alejandro de la Madrid, hicimos una gran amistad. Aparte de ser un gran ser humano es un gran actor. Captó a cabalidad la esencia de José José. A pesar del cansancio en las grabaciones siempre tenía una sonrisa para dar, es extremadamente respetuoso y generoso. Una no siempre se encuentra en esta industria con compañeros generosos. También me llevo a mis directores y todo el elenco; me fascinó trabajar con Itatí Cantoral, ella es fascinante, una loca fantástica, la amo, una gran actriz con quien yo quería trabajar.

MH: ¿Qué experiencias viviste durante el rodaje en Ciudad de México?

MFY: Experiencias, muchas. Vivimos un terremoto donde a muchos los dejó sin casas, nos dejó una experiencia de vida muy fuerte. Tuvimos que parar las grabaciones muchas semanas porque se cayó nuestro set de grabación. Muchos de nuestros compañeros, incluso Alex de la Madrid, se quedaron sin casa. Eso nos unió mucho como compañeros. Se atrasaron los tiempos de grabación, otros actores no pudieron continuar, incluso yo no pude terminar mi personaje; mi personaje lo va interpretar más adelante otra actriz. Vivimos cosas muy fuertes pero el amor y la colaboración nos impulsó a sacar adelante este proyecto.

MH: ¿Te cambió la vida ese desastre natural?

MFY: Sí, me cambió la vida. Yo vivo en la zona donde hubo gran afectación, La Condesa, la zona centro con terreno muy fangoso. Se cayeron muchos edificios, incluso a unas cuadras de mi casa se cayó el edificio Álvaro Obregón donde hubo más personas fallecidas. Fue muy impactante desde el momento del shock que no sabes qué hacer y sientes una gran impotencia. Es algo indescriptible lo que sentí. Primero, el miedo; segundo, la impotencia de ser tan insignificante frente a un desastre natural. Luego le dije a mi pareja: “Nosotros estamos bien, vamos a ver quién necesita ayuda”. Tengo una moto y tengo un grupo de chicas con las que andamos en moto, nos llamamos Las Marías en Instagram. Salimos en las motos a auxiliar, fueron tres días muy intensos de no dormir, de estar aquí y allá, pero siento que al final creo que era la única manera de aliviar la angustia que sentíamos.

SIN FILTRO con María Fernanda Yepes

Sobre su profesión: “Amo lo que hago, me llena mucho crear personajes y transmitirle a la gente tantas emociones. Sigo aprendiendo y perfeccionándome. Cada vez me alejo más de los personajes agresivos o violentos”.

Su nuevo proyecto: “Estoy grabando en Colombia la serie María Magdalena. Estoy feliz de poder, de alguna manera, inspirar a las personas, mujeres y niñas que me siguen en redes sociales”.

Sus recomendaciones: “Visitar Colombia y Medellín, mi ciudad natal que ya superó la violencia de los ochenta. Escuchar un disco de José José y leer un libro de Gabriel García Márquez”.

BREVE BIO:

Nombre: María Fernanda Yepes Alzate

Profesión: Actriz y modelo

Nacionalidad: Colombiana

Fecha y lugar de nacimiento: 23 de diciembre de 1980 en Medellín, Colombia

Edad: 37 años

Estado civil: Pareja del actor español José María Galeano