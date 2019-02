View this post on Instagram

#TBT paying a visit to former congressman Xavier Becerra’s office at the nation’s capital a few years ago. Last week he was sworn in as California’s attorney general 🙌🏼 #orgullolatino / #retrojueves en una visita a la oficina del ex-congresista Xavier Becerra que la semana pasada fue juramentado como Fiscal General de California @agbecerra