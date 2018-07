Luego de formar una de las parejas más emblemáticas en el periodismo de habla hispana, María Elena Salinas y Jorge Ramos se enfrentaron en una histórica cobertura.

En el marco de las elecciones presidenciales de México, Salinas y Ramos representaron a Telemundo y Univisión respectivamente, y en las redes sociales se manifestó cuál fe la mejor cobertura según la audiencia.

La ola de opiniones se desató en Instagram, donde María Elena compartió una imagen con el presentador del noticiero estelar de Telemundo, José Díaz-Balart.

Sin embargo quien recibió más críticas fue María Elena Salinas, quien en más de una ocasión aclaró que no es traicionera y que tampoco cobró por participar en Telemundo.

Un usuario le dijo: “claro que está trabajando para Telemundo no creo que esté ahí de gratis y recuerde todo se trata de dinero al diablo la lealtad”.

Por lo que María Elena Salinas le respondió: “Los invitados no cobran…. agradecen”.

Antes de participar en Telemundo María Elena quiso aclarar que ella no es traicionera a Univisión, pues ella ya no trabaja para esa empresa: “veo algunos comentarios… me sorprendió un poquito los comentarios de algunas personas sobre el hecho que me hayan invitado en Telemundo a ser comentarista, francamente lo veo como un honor, de la misma manera que fue en CNN, porque Fernando del Rincón estaba enfermo”.

Comentó que de la misma manera también recibió una invitación de Univisión: “francamente mi idea era ir a la playa si no llovía aquí en Miami, y cambiaron los planes porque se me hace un honor que me inviten”.

Aclaró los mensajes que ha recibido: “Vi que alguna gente se molestó (por ir a Telemundo), (pero) no se molestó porque me invitaron a CNN en Español, ni se han molestado porque he estado trabajando en Discovery, sin embargo sí les molesta que me inviten a Telemundo y me sorprendió un poquito, cada quien tendrá sus razones de pensarlo, hay muchas especulaciones, yo hace un año anuncié en Univisión que había decidido irme, que no me estaban corriendo, y tampoco tenía plan de irme a otro canal a hacer lo mismo, tengo sueños y parte de esos sueños es ser independiente”.

La conductora pidió a sus seguidores que le explicaran porqué piensan que es una traición a Univisión: “Yo ya no trabajo para Univisión, le he mantenido mi lealtad a Univisión durante muchísimos años, le tengo mucho respeto, tanto respeto le tengo a Univisión que al momento de ir a Telemundo le mandé un mensaje a mi exjefe para avisarle, porque yo no quería que él se enterara a través de redes sociales”.

María Elena Salinas a lo largo de 40 minutos contestó algunos comentarios de sus propios fans: “No sé si queda claro, me invitaron para hacer parte del pánel de comentaristas, no me fui de Univisión para irme a Telemundo, estaba muy bien en Univisión, pero yo quería hacer algo distinto, soy productora ejecutiva de un programa en Discovery, así que no es traición a Univisión y tampoco me estoy moviendo de un lugar a otro, no me retiré, no sé si algún día me voy a retirar del todo”.

Por su parte la dupla de periodistas de Salinas y José Díaz-Balart, la cual era casi inconcebible hace algunos años atrás, generó muy buenas reacciones entre sus seguidores.

En los comentarios se lee: “Los mejores del periodismo, “dos grandes juntos felicidades”, “que buena pareja muy profesional”, “excelentes periodistas.”increíble, imperdible”, “excelente dupla”, “dos de mis reporteros favoritos y juntos”, “quédate con Balart”, “son espectaculares los dos hacen un periodismo profesional felicidades”.

No solo el par de comunicadores recibió comentarios positivos, sino la cobertura realizada en una coyuntura decisiva para México.

Después de años como compañeros, María Elena Salinas y Jorge Ramos son competencia

Los usuarios comentaron: “Buen trabajo para la cobertura sin lugar a duda”, “que positivo verla de nuevo con sus análisis muy acertados”, “que gran trabajo”, “chuladas de periodistas”, “toda una profesional y conocedora del tema”, “la reina del periodismo mi favorita”, “el mejor análisis credibilidad seriedad y profesionalismo”, “felicidades excelente cobertura”.

Pero no pudo faltar a quien le pareciera inaudita la aparición de Salinas en Telemundo tras años laborando para Univisión.

“Tanto tiempo en Univisión ¿por qué para Telemundo?’ tan mal te trataron”, “gran cachetada a Univisión”, “bien María, no sólo tenes agallas, justo en el hocico a Univisión”

Por su parte, Jorge Ramos publicó imágenes del equipo de Univisión con el cual realizó la cobertura electoral mexicana.

Las felicitaciones no tardaron en aparecer: “Felicidad por su gran cobertura durante las votaciones de México”, “muy buen trabajo Jorge con todo el equipó no necesitan hacerle competencia a nadie”, “excelente cobertura los mejores”, “Jorge mi respeto y admiración por ti por el excelente trabajo periodístico que realizó con su equipo”, “gracias por esa gran cobertura, felicidades nuevamente muchísimas gracias a todo el equipo”, “una transmisión muy enriquecedora”, “excelente cobertura como siempre, felicidades”, “mejor equipo de Univisión”, “tremenda cobertura”.

Pero no todo positivo entre e gran numero de opiniones generadas por la publicación de Ramos.

“Pésimos comentaristas la noche de ayer”, “no me gustó tu programa y conste que te he seguido por los últimos 22 años”, “daban ganas de cambiarle al canal”, “puros de Televisa acarreados”, se lee en los comentarios.

Las elecciones en México arrojaron como vencedor al tres veces candidato presidencial Manuél López Obrador

Mientras que la decisión de qué cadena realizó la mejor cobertura queda a criterio de los televidentes.

