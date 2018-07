Happy Independence Day!!! Yes we should make America great again. Like when it was inclusive and welcoming, when it embraced diversity and espoused respect for all. That’s the America we should celebrate today 🇺🇸. / Feliz día de la Independencia! Ojalá pudiéramos regresas a ese EEUU inclusivo, diverso y respetuoso. Ese es el pais que debemos celebras hoy.

