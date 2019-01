Cuando muchos creían que María Elena Salinas no volvería a pisar los estudios de Univision, tras su sorpresiva salida hace poco más de un año, la destacada periodista volvió por la puerta grande, este martes, para atender a una invitación que le hizo su colega Fernando Pizarro.

En el espacio noticioso ‘Latinos in News’ transmitido por radio, los respetados hispanos entablaron una discusión sobre el papel del periodismo en español en Estados Unidos, donde ambos han ejercido por varias décadas.

La presentadora, que durante más de 30 años llevó las noticias a los hispanos de EE.UU. junto a Jorge Ramos, anunció su salida de la prestigiosa cadena en agosto de 2017, asegurando que lo hacía de manera voluntaria.

Fernando Pizarro (@FPizarro_DC ) entrevista hoy a Maria Elena Salinas (@MariaESalinas) en un chat sobre periodismo. ¡Usa la etiqueta #LatinosinNews para ser parte de la conversación! [1 pm ET] pic.twitter.com/jniP1cbhhl — Univision Contigo (@UniContigo) January 15, 2019

“Para ser directa como lo he sido siempre en mi trabajo periodístico: no me han corrido, no he renunciado, no me estoy retirando, ni me estoy yendo a otro lado para hacer lo mismo que hago aquí”, aclaró en su momento.

Desde entonces, Salinas, quien nació en Los Ángeles pero es de padres mexicanos, se ha destacado como periodista y productora independiente y ha colaborado con otras cadenas y programas de televisión.

Recordemos que, durante las pasadas las elecciones presidenciales en México, María Elena Salinas le dio un ‘golpe’ a su excompañía, al realizar la cobertura de la contienda para la cadena Telemundo, principal competidor de Univision.

TE PUEDE INTERESAR: Mayeli y Jesús Mendoza sufren aparatoso accidente (FOTOS)

“La presencia de Salinas viene a reforzar la cobertura más completa de una toma de posesión presidencial mexicana en la historia de la televisión en español en los Estados Unidos”, confirmó Telemundo a través de un comunicado.

En el 2000, María Elena Salina se convirtió en la primera mujer reportera y la primera latina en entrar al Salón de la Fama de la National Association of Broadcasters (NAB).

ES TENDENCIA:

La salida de María Elena Salina de Univison, uno de las más importantes de la televisión en español, representó el fin de una era en la que millones de inmigrantes sintonizaron la pantalla para ver el noticiero que conducía junto a Ramos.

ES TENDENCIA:

Durante sus más de tres décadas de trayectoria, ha obtenido numerosos reconocimientos, incluyendo un Emmy y un Peabody.