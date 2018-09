La periodista María Celeste Arrarás despejó de manera literal las dudas sobre el estado de su corazón compartiendo un electrocardiograma por sus redes sociales.

Fue mediante su cuenta de Instagram que la presentadora de Al Rojo Vivo compartió la fotografía del estudio que demuestra que su corazón se encuentra en excelente estado, aunque de igual modo hubo algo que preocupó a sus seguidores.

La originaria de Puerto Rico tituló su post: “A los que me preguntan cómo está mi corazón pues según este electro de rutina… fenomenal”.

Una de las primeras reacciones de su más de un millón de seguidores fue alegrarse por su óptimo estado de salud: “Qué bueno @mariacelestearraras la seguiremos viéndola por muchísimos años más en televisión”, “excelente felicitaciones @mariacelestearraras que tienes mucha salud”, “en hora buena un corazón sano es un corazón feliz”.

De igual manera los seguidores de la comunicadora manifestaron su preocupación por saber quién es el afortunado quien ahora le roba el sueño y acelera sus latidos.

Entre los comentarios se lee: “Ahí dice que estás enamorada”, “te felicito que tengas un corazón fuerte, ya que se que ese corazoncito tuyo guarda uno de los amores más bellos de este mundo”, “veo que tu electro dice amor, amor, amor, di quién es el afortunado”.

Inclusive algunos usuarios se dieron el tiempo de bromear: “Es que no me has conocido en vivo ahí sí es que se eleva ese electro”, “el (corazón) mío roto por ti”, “es el electro más limpio que he visto”.

La presentadora de Telemundo se separó de su exesposo Manny Arvesú definitivamente en el año 2015 tras una disputa legal que se extendió por 17 meses.

¿Sera que la presentadora se está dando una nueva oportunidad en el amor? Déjanos saber tu opinión.

