All aboard! Camino a Inglaterra para la transmisión especial de Al Rojo Vivo de la Boda Real de Harry y Megan este sábado comenzando a las 4am EST/1am PAC por Telemundo. Tenemos 25 cámaras estratégicamente colocadas,helicópteros y una ceremonia adelantada gracias a la fibra óptica submarina-intercontinental de nuestra compañía matriz COMCAST. Así que será LA transmisión que no se pueden perder. Solo por Telemundo.

A post shared by Maria Celeste (@mariacelestearraras) on May 17, 2018 at 3:49pm PDT