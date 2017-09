María Celeste felicita a Trump y le pide un ‘favor’ (FOTO)

Después de que el presidente, Donald Trump, cediera ante la presión de los legisladores y permitiera hoy que barcos extranjeros lleven suministros a Puerto Rico para favorecer su abastecimiento tras el paso del devastador huracán María, la conductora de Telemundo no tuvo más remedio que aplaudirle esa acción.

Y es que la presentadora se ha mostrado crítica con las acciones del presidente actual y de los anteriores mandatarios, por lo que ahora aceptó que tenía que reconocer su decisión.

“Hay que decir las cosas como son: Así como he criticado su indiferencia y falta de acción inicial, ahora digo: ‘bravo presidente Donald Trump’ por este paso necesario para la reconstrucción de Puerto Rico”, escribió la conductora.

Sin embargo también aprovechó para pedirle al republicano que la acción no fuera por tan poco tiempo: “El levantar la ley Jones permitirá que la ayuda fluya a la isla con más facilidad. Solo nos gustaría que no fuese solo por 10 días. ¡La isla no se puede reconstruir en semana y media! Además los intereses de 3.5 millones de ciudadanos americanos deberían ir por encima de los de las compañías navieras”.

Anque muchos de sus seguidores se mostraron de acuerdo con su reconocimiento al mandatario, hubo otros que estuvieron en desacuerdo: “Ya también te lavaron el cerebro María Celeste. Discúlpame pero esos comentarios fueron muy ignorantes de tu parte. Es como cuando alguien dice yo mantengo a mis hijos, pues eso es lo que tienes qué hacer, es tu obligación mantenerlos. Nada de que bravo presidente, es su obligación hacer eso por la gente, no es de que si quiere, lo tiene que hacer, a lo mejor es la menopausia lo que te está afectando”, “No hay nada de qué felicitarlo, porque solo tomó esa,acción por la presión. Puerto Rico tiene una semana sufriendo y personas han fallecido por falta de acción. Él está acupado recaudando fondos para su equipo legal, cuando podría usar ese tiempo para recaudar fondos para Puerto Rico”, “María Celeste solo fue por diez días. No un mes ni dos. Sinceramente a el presidente Donald Trump no tengo qué agradecerle nada. Al que sí tengo que agradecerle aquí es al senador John McCain a ese sí. Él solo la firmó porque le conviene..”, fueron los comentarios que recibió.

La conductora celebró hace unos días su cumpleaños, donde pidió por sus paisanos boricuas y por los mexicanos.



Y al parecer se le cumplió su deseo a la boricua. Y es que después de recibir numerosas críticas por su lenta respuesta al huracán en Puerto Rico, Trump decidió hoy cancelar temporalmente la aplicación de una ley conocida como “Jones Act”, que determina que solo los barcos estadounidenses con tripulación de EE.UU. pueden transportar productos entre los puertos marítimos del país.

La decisión de Trump entrará en vigor de manera inmediata, estará en vigor durante diez días y permitirá que todos los barcos, sin importar su bandera, abastezcan a Puerto Rico con cualquier producto, incluido combustible, agua y alimentos, detalló el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

Los 3.4 millones de personas que viven en Puerto Rico, estado libre asociado de EEUU, ya han comenzado a sufrir la escasez de agua, alimentos y combustible debido a María, el huracán más fuerte que golpea la isla en 90 años y que ha destrozado la infraestructura eléctrica.

Trump reconoció hoy mismo en Twitter las condiciones de la isla y aseguró que algunos suministros ya están llegando.

“La red de energía eléctrica en Puerto Rico está totalmente arruinada. Un gran número de generadores están ahora en la isla. La comida y el agua están allí”, dijo el mandatario, quien tiene previsto viajar a la isla el próximo martes, 3 de octubre, para evaluar sobre el terreno los daños del ciclón.

El permiso para que lleguen barcos extranjeros a Puerto Rico fue firmado hoy por la secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke, en respuesta a una petición formal presentada este miércoles por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

Duke habló esta mañana con Rosselló para comunicarle su decisión, indicó el Departamento de Seguridad Nacional.

Más tarde, Duke se reunió en la Casa Blanca con Trump y posteriormente, en declaraciones a la prensa, explicó que tomó la decisión de suspender temporalmente la “Jones Act” después de consultarlo con el secretario de Defensa, James Mattis, y determinar que estaba en el “interés nacional” de Estados Unidos.

“Los esfuerzos de ayuda están bajo control, todo está procediendo muy bien, considerando la devastación que se ha producido”, aseguró Duke, al señalar que el objetivo de su departamento es que todo Puerto Rico pueda acceder a suministros entre las próximas 24 y 48 horas.

En los últimos días, varios legisladores demócratas y republicano ejercieron presión para que el Gobierno interrumpiera la “Jones Act” con el objetivo de ayudar a Puerto Rico.

Por ejemplo, el senador republicano John McCain, defensor del libre comercio, llegó a escribir una carta a Duke para pedirle que interrumpiera la ley al considerar “inaceptable que el pueblo de Puerto Rico tenga que pagar el doble por comida, agua limpia, suministros e infraestructura” mientras se recuperan del desastre.

Para los críticos del Gobierno, existe un contraste entre la lentitud y resistencia inicial de Trump para rescindir el “Jones Act” en el caso de Puerto Rico y la rapidez con la que se tomó esa decisión para favorecer el abastecimiento de Texas, Florida y Luisiana, golpeados este mismo mes por los huracanes Harvey e Irma.

En respuesta a estas críticas, Thom Bossert, asesor de Trump en temas de seguridad nacional, defendió hoy que la tormenta ha sido “impredecible” y, por tanto, la respuesta ha sido “impredecible”, aunque prometió que Puerto Rico será reconstruido con “mejores estándares” que los de antes del huracán.

“El Gobierno federal está allí, en todos los niveles, dando ayuda”, afirmó Bossert en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

La “Jones Act” fue aprobada en 1920, justo después de la Primera Guerra Mundial, y con la idea de proteger a la industria naviera de EEUU, percibida como muy débil en comparación, por ejemplo, con los submarinos alemanes que hundieron cientos de barcos estadounidenses durante el conflicto. (Con información de EFE).