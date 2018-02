María Celeste dejó a más de uno ‘boquiabierto’ al aparecer con un sexy bikini y una vestido de tejido transparente que la hacía lucir su cuerpazo.

Y es que a sus 57 años, la boricua presumió tener mejor figura que incluso muchas ‘veinteañeras’.

La conductora de Al Rojo Vivo compartió la imagen que rápidamente generó más de mil comentarios, la mayoría de ellos halagos.

Algunos incluso dudaron que fuera actual la foto: “Cuántas fotos linda a puesto María Celeste, cuando era delgada, muy bonita ojalá que volviera a bajar de peso y se pusiera como en estas fotos, muy bonita”.

Pero María Celeste los ‘calló’ al responderle: “Esta foto fue hoy”.

Otros comentarios fueron para decirle simplemente lo hermosa que lucía: “Woooooow! Hoy sí me doblego ante su bellísima personalidad y créame que jamás pensé que tendría la oportunidad de contemplar su exuberante cuerpo en traje de baño así. Simplemente todo le queda muy lindo, muchas gracias por compartir ésta foto”, “Desde que te vi en primer impacto me enamoré de usted pero no se preocupe yo sé que es imposible pero nunca la he visto de otra manera es usted muy hermosa y radiante que Dios me la bendiga siempre y a su familia también”.