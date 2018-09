Luego de que el presidente Donald Trump publicara un tuit en el que afirmó que las cifras sobre las víctimas mortales del huracán María que azotó a Puerto Rico eran inexactas, la periodista María Celeste Arráras no se quedó callada.

En el mensaje del presidente en Twitter se lee: “3000 personas no murieron en los dos huracanes que azotaron a Puerto Rico. Cuando salí de la isla, después de que la tormenta había golpeado, tenían entre seis y 18 muertes. Con el paso del tiempo, no subió demasiado. Luego, mucho tiempo después, comenzaron a informar números realmente grandes, como 3000”.

Para la presentadora del programa Al Rojo Vivo no pasó desapercibido lo expresado por el mandatario sobre la isla, de donde ellas es originaria, y en sus redes sociales hizo su denuncia.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2018