La presentadora y directora editorial del programa ‘Al Rojo Vivo’, María Celeste Arrarás fue duramente criticada en redes por una fotografía en la que se muestra ‘arrepentida’

En su cuenta de Facebook compartió la imagen que es acompañada de la leyenda: “Arrepintiéndome de los pecados cometidos durante el Super Bowl”.

En la instantánea se puede observar a María Celeste usando una caminadora dentro del gimnasio, pero el ojo vigía de sus más de tres millones y medio de seguidores notaron que la conductora aún tenía puesto el maquillaje.

“No entiendo por qué llegan maquilladas al gym si van a trabajar el cuerpo y a sudar”, escribió un usuario, quien nunca se imagino la pronta respuesta de la conductora: “porque salí directo del trabajo y cerraban, no me dio tiempo de quitarme el maquillaje”.

Pero ese no fue el único comentario: “¿No se corre el maquillaje o se te tapan los poros?”, a lo que Arrarás contestó: “Yo sé, no me dio tiempo de quitarme el maquillaje del trabajo porque cerraban”.

Este otro usuario considero exagerado el mensaje: “No es pecado ser gorda mujer, solo cuida tu salud”, y una vez más Celeste respondió: “no me refiero a eso, sí es pecado comer porquerías y el día del Super Bowl aughhhh”.

Pero los ataques no pararon ahí: “¿Y solo fuiste por la selfie o sí hiciste ejercicio?”, inclusive fueron subiendo de intensidad: “van maquilladas al gimnasio porque eso se llama imagen pública, no van a quemar nada, igual cuando defiende a los ilegales, pero no se lleva ninguno para su casa”.