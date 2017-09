María Celeste Arrarás enfurece con Donald Trump

María Celeste Arrarás se mostró arrepentida de felicitar a Trump. Y es que hace unos días la conductora de Telemundo aplaudió la decisión del presidente de permitir que barcos extranjeros lleven suministros a Puerto Rico para favorecer su abastecimiento tras el paso del devastador huracán María.

Sin embargo su felicidad le duró muy poco, pues María Celeste no podía creer los ataques del republicano en contra de las autoridades puertorriqueñas, donde Trump las criticó por su “pobre liderazgo” en la respuesta al devastador paso del huracán María y afirmó que “quieren que se les haga todo” ante la falta suministro eléctrico y los graves problemas de acceso a combustible y agua.

Ante esa situación la presentadora escribió: “Me acabo de levantar y se me revolvió el estómago al ver los tweets del presidente Trump atacando a los puertorriqueños en el momento más negro de su historia reciente, acusándolos de querer “que les hagan todo”. Él dice que su gobierno federal está haciendo una gran labor y MIENTE. Hay pueblos a donde la ayuda NO HA LLEGADO 10 días después de la catástrofe que dejó el huracán María”.

María Celeste explicó que ha recibido miles de mensajes desesperados de personas en peligro de muerte porque no hay diesel para las plantas de eléctricas de los hospitales,de los centros de diálisis, para mantener la insulina a la temperatura adecuada: “Hay partes de la isla donde semana y media después del huracán han recibido par de botellas de agua para una familia de 5 y se supone que eso les dure dos días. He estado en comunicación con una familia de Aguadilla que me contactó a través de este Facebook para ayudarles a sacar a su niño con parálisis cerebral quien depende de un ventilador para respirar y sus padres estaban mendigando diesel para mantenerlo funcionando y evitar que su hijito muera. La lista de desgracias es INTERMINABLE”.

Después agregó que necesitan ayuda desesperada y organizada: “No ataques del líder que se supone los ampare. ¿Se imaginan si el entonces presidente Bush hubiese dicho durante el huracán Katrina que la gente de New Orleans solo quería que les hagan todo mientras veíamos las imágenes de la devastación? La indignación es generalizada. FEMA ha hecho una pésima labor. Ha estado más pendiente de la burocracia que de ayudar”.

Fonalizó diciendo que es ahora cuando se revela que el fin de semana previó al huracán, cuando se sabía que venía un huracán: “el presidente no tomó las decisiones necesarias y cruciales de prevención para estar listos después del desastre. NO el estaba jugando golf. Y esto NO ES FAKE NEWS”, remató la boricua.

Después de que publicara el extenso mensaje, alguien le recordó que hace unos días había felicitado a Trump: “Yo pensé que tú eras la que estabas dando gracias a Trump hace algunos días. Él no hecho nada para ayudar a Puerto Rico”.

Por lo que María Celeste le respondió: “Me arrepiento-traté de darle crédito pero me equivoqué”.