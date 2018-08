La presentadora María Celeste Arráras sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al mostrarse con un estilo muy parecido al de Gloria Trevi con su alborotada cabellera y al asegurar que se siente una “anciana”.

Fue mediante su perfil de Facebook que la originaria de Puerto Rico transmitió en vivo y apareció en un salón de belleza con un estrambótico peinado.

La presentadora de Al Rojo Vivo, no solo impactó por su cabellera, sino que también por sus declaraciones al revelar que mientras veía los premios MTV VMAs 2018 se sintió mucho mayor.

El video comienza con una María Celeste de cabellera abultada que ante la pregunta de la chica que la está grabando que si tendrá un look de roquera ochentera, la periodista responde bromeando: “No, yo soy la chica del ‘pelo suelto'”.

La comunicadora de 57 años comenzó diciendo: “Cuando vi esos premios (MTV VMA’s 2018) me sentí anciana, porque sentí que no conocía a la mayoría de la gente, encontré todo vulgar, mucha de la música no me gustaba”.

Al momento de realizar sus declaraciones, María Celeste se encontraba en compañía del experto en modas Rodner Figueroa.

Ante los argumentos de la presentadora, su compañero Rodner, trató de contextualizar con ejemplos el sentir de María Celeste.

Rodner Figueroa pronunció: “A ustedes se les olvida que hace 34 años cuando Madonna salió y enseñó el trasero, que de hecho le dijo su representante ‘se te acabó la carrera’ eran cosas que nos espantaban en aquella época”.

De igual manera añadió que hoy en día la capacidad de asombro es casi nula: “Hoy por hoy con lo que vemos en los videos musicales menos cosas nos espantan”.

Pero la cosa no paró ahí, ya que María Celeste respondió: “Esa es otra, yo estaba espantada anoche cuando Madonna a sus 60 años se pone a hablar malas palabras, eso le quedaba bien cuando tenía 30 años, yo soy fan de Madonna toda la vida me ha encantando, pero ya cuando tienes 60 años y empiezas a decir malas palabras se ve como adrede como parte de un show para mantener una imagen de cuando eras una chiquilla que decía malas palabras y se veía bien porque se veía rebelde”.

La mayoría de los comentarios de la transmisión coincidieron con María: “No es que uno sea uno viejo yo soy como ustedes estoy con Mari hay que tener clase”, “estoy de acuerdo muchas vulgaridades hoy en día, no me gustan esas cosas”, “no todas saben comportarse como debe de hacerlo una dama, osea como usted”, le dijeron a la boricua.

