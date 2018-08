Hoy recibí uno de los reconocimientos más emocionantes de mi vida que aceptó con mucha humildad el Doctorado Honoris Causa en Arte y Humanidades de la Universidad Central de Bayamon-una universidad dedicada a la excelencia donde el 95% de los estudiantes viven por debajo del nivel de la pobreza y todos se graduaron a pesar de las vicisitudes que vivieron por el huracán María. Son un ejemplo de tenacidad y los ADMIRO. Me siento honrada con “H” mayúscula. @halconesucb #graduaciónucb #graduacionucb #puertorico #callmedoctor

