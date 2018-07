La están llamando “la gringa salvaje” en Africa por matar a esta vieja jirafa que es de una especie en peligro. Ella dijo en el calce de la foto que cazar a esta jirafa “fue hacer realidad el sueño de su vida”. Que asco. Se llama Tess Thompson Talley y es de Kentucky. Desde que se hicieron públicas las fotos y ha sido condenada en las redes ha salido afirmando cosas que no son ciertas para tratar de justificarse. Decir que matar jirafas ayuda a la conservación es un disparate. Decir que la mato por vieja porque no podía procrear es falso. Esta jirafa tenía 18 años y los expertos dicen que una jirafa puede procrear hasta los 25. La mato por deporte,por ego, para tener un trofeo. Dicho por los propios africanos-la cacería de animales salvajes está acabando con los animales salvajes. Tristemente hay corruptos y avaros en Africa que dan permisos para cazar. Eso lo tienen que resolver ellos. En este lado del mundo lo que podemos hacer es repudiar a los cazadores de animales salvajes y sus sangrientos trofeos colgados en la pared. Hoy más en Al Rojo Vivo.

