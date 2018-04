¡Esperamos 6 años para tomar esta foto! Lara y su equipo “305 Volleyball” lograron calificar para los Junior Nationals que son como las Olimpiadas juveniles de voleibol. Aquí con su medalla tras quedar sub campeonas en la división Gold en el National Qualifier de Orlando. Irán representando a la Florida. Felicidades también a su coach ALAN Obrador. Lara and her team got a Bid for the Junior Nationals which is like the Junior Olympics in Volleyball!!! @305vbc @alanobrador1

