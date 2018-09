Tras el penoso incidente que protagonizó en pleno programa en vivo, a María Celeste Arrarás no le quedó de otra más que aclarar lo que hizo a través de sus redes sociales.

Y es que la presentadora de Al Rojo Vivo, fue sorprendida mientras su estilista Giuliana Ardito la estaba arreglando para volver al aire, por lo que ella tuvo que aventarla para que no saliera a cuadro y eso ha generado molestia entre sus seguidores.

“¡Las cosas de la televisión en vivo! Aquí con mi amiga de toda la vida y estilista @giulianaardito que hoy nos pasó algo insólito.

Durante la edición de la costa este de nuestro programa se cayó la señal en vivo desde Carolina del Norte debido al mal tiempo del huracán Florence, y cuando el director regresó súbitamente al estudio, la sorprendió justo cuando iba a arreglar algo en mi vestido”, explicó María Celeste junto a una foto en su cuenta de Instagram.

“Para evitar que ese error saliese al aire y que a ella le llamaran la atención, yo reaccioné con mis reflejos sacándola del tiro de la cámara. Sé que algunos de ustedes malinterpretaron ese momento y por eso esta aclaración. Buen fin de semana”, agregó la presentadora boricua.

La misma Giuliana compartió la publicación de María Celeste en su cuenta de Instagram, dándole un agradecimiento: “Mari, como siempre ¡gracias por salvarme la vida! Love you amiga”.

Desde sus compañeros de programa, como Rodner Figueroa, salieron en su defensa: “Esas cosas pasan y son impredecibles!!! Fue un buen susto. Nosotros sabemos que no hubo mala intención!!! Besos a las dos!!!”.

Hasta sus compañeros de la competencia, como Lili Estefan, quien además de poner emoticones de risa, escribió: “Besos Giulianaaa”.

Mientras que tampoco faltaron sus fieles seguidores apoyándola.

“A mí por poco me da un infarto, dije ¿qué fue eso? Le di para atrás y lo vi como cinco veces porque decía nooo, esa no es mi @mariacelestearraras. Pero ahora que lo aclaras tengo una paz en mi corazón”, le escribió una usuaria.

“Pues yo me sorprendí y me pregunté oh Dios ¿qué pasó? No lo podía creer, pues sé que eres un gran ser humano”, agregó alguien más.

Usuarios no le creen a María Celeste

Pero no todos tomaron por buena la aclaración de la conductora de Telemundo.

“Muy feo. Yo creo que en el estudio hay video completo de lo que pasó. Ese sería la mejor explicación, porque la verdad que yo me quedé con las dudas”, opinó otra usuaria.

“Te viste cero profesional, me has decepcionado, si sabías que no podía entrar al set por estar en vivo, por qué la dejaste pasar desde un principio, pudiste simplemente ocultar ese ‘error del vestido’ hasta los comerciales, cuando me imagino que tendrían un par de minutos extra para arreglarlo”, expuso otra seguidora de la periodista.

“No se vio bien María Celeste, creo que no debiste empujarla”, “te vistes muy enojada y se sintió feo”, “se vio muy mal la verdad, te viste muy prepotente”, escribieron otros sorprendidos usuarios.

“Se vio horrible… créeme, se miró que empujaste violentamente a la persona… y de ti no por favor, eres de los pocos periodistas que tienen mi respeto”, expuso otra usuaria.

“Yo miré la reacción de ella y de verdad se miró muy mal, yo miro Al Rojo Vivo todos los días, pero esa reacción como que ella le agredía a alguien la tuve que retroceder dos veces para poder creer lo que pasaba, muy mal, se miraba molesta para mí”, fue otra de las opiniones.

A lo que la misma María Celeste respondió: “Claro que sí estaba molesta porque se nos había caído la señal en vivo desde Carolina del Norte y era una noticia importante y luego poncharon la cámara cuando no estábamos listos, decir lo contrario sería mentir”.

Y alguien fue más allá al escribirle: “Disculpa que te corrija. No te creo ni una palabra, como persona boricua sabes que somos honestos. Y lo que hiciste en la televisión no fue correcto. Y más como lo hiciste y maltrataste a esa persona que se te acercó. Todo fue falso lo que estás diciendo. Dónde está tu educación. Ponlo de nuevo al aire y veremos lo que dicen las personas. Espero que des la verdadera verdad. Y la persona que humillaste, espero que la ponga en cámara. Y que le des tu disculpa. Espero que hagas tu trabajo correcto”.