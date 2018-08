Hoy esta foto me da nostalgia. Era diciembre 21,2016, madrugada en el aeropuerto de la ciudad de Mexico y solito el senador McCain estaba en una cola comprando un cafe antes de abordar el avión de regreso a Washington. Yo estaba detrás de el también comprando cafe y regresando a Miami.Le pregunte por ese viaje y me respondió: Vine a ver a nuestro amigos mexicanos para que asegurarles que en los Estados Unidos no todos pensamos en contra de ellos. Descanse en paz un gran patriota.

