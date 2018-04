En un gran gesto de compañerismo, el periodista Jorge Ramos brindó su ayuda a su colega María Antonieta Collins quién tenía una manda pendiente en Guatemala, esto lo confesó recientemente la comunicadora.

Collins compartió su anécdota ante las cámaras de ‘Despierta América’, en el marco de la celebración de la semana santa.

La también locutora comenzó contando: “En la década de los ochenta cuando el conflicto armado estaba en Guatemala me tocó ir a hacer una asignación difícil, yo le prometo al santo hermano Pedro que si todo sale bien yo voy a regresar, pero pues como todos ustedes no había dinero, yo era mamá soltera pagaba todo lo de la casa y no pude ir”.

Narró cómo Ramos se incluyó en su historia: “Pero me entero de que van a Guatemala Jorge Ramos y Pat Siloris en ese entonces su productora, yo sabiendo que Jorge no es precisamente el más practicante les digo: ‘Oigan vayan a ver al hermanito Pedro de Betancourt, pero se toman una foto para ver que si fueron”.

Con una gran sonrisa en el rostro Antonieta agregó: “Y efectivamente Jorge Ramos y Pat Siloris se fueron a postrar ante el hermano Pedro de Betancourt, me trajeron la foto, cumplieron con mi manda, pero que tal futuríamos porque años después el papa Juan Pablo segundo lo eleva a los altares de la iglesia católica como el primer santo de los centroamericanos”.