Margot Kidder: 5 datos que no conocías de la actriz de Superman

Margot Kidder, más conocida como Lois Lane o Luisa Lane, la periodista enamorada de la noticia y de Superman en la franquicia de la película de los años ’70 y ’80 falleció a los 69 años.

A modo de homenaje, te invitamos a un repaso por su carrera y su vida.

Tanto Margot Kidder como Chistopher Reeve, que interpretaron a Lois Lane y a Clark Kent/Superman, eran personajes relativamente desconocidos cuando obtuvieron sus papeles principales, y ninguno de los dos interpretó papeles importantes después, informa AP.

Según People, Kidder empezó a actuar a finales de la década de 1960, pero su fama se disparó en 1978 por su papel de Lois Lane en “Superman: The Movie” junto a Christopher Reeve, (quien falleció en el año 2004). Ella también formó parte de las tres secuelas de la película.

También actuó como Kathy Lutz en The Amityville Horror (1979), y apareció en películas como Black Christmas (1974) y Heartaches (1981). Kidder también fue productora y protagonizó a Eliza Doolittle en una adaptación de Pigmalión en 1983 con Peter O’Toole para Showtime.

A pesar de su éxito, Margot Kidder luchó contra problemas de salud mental que la dejaron -en una época- sin hogar. En 1996 tuvo una crisis nerviosa y a partir de allí su carrera comenzó a declinar.

Según una entrevista que la ex Lois Lane dio a People en 1996, fue diagnosticada con trastorno bipolar en 1988. Cuando se recuperó comenzó una campaña a favor de la concientización sobre salud mental.

Thank you for being the Lois Lane so many of us grew up with. RIP, Margot Kidder. pic.twitter.com/IhY73TB52P

— DC (@DCComics) May 14, 2018