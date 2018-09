Maradona en Sinaloa: Los memes que inundan las redes

Los memes de Diego Maradona no tardaron en inundar las redes sociales tras darse a conocer la noticia de que el ex astro argentino aceptó convertirse en el nuevo técnico del club mexicano Dorados.

A continuación, algunos de los memes que circulan en las redes sociales en los que no parece haber superado expectativas.

"Señor yo no te pido que me des, sólo que me pongas en donde hay" 🙏 — Diego Armando Maradona antes de llegar a Dorados de Sinaloa pic.twitter.com/McgsqHV7BW — SoyReferee (@SoyReferee) September 6, 2018

México fue el país donde la carrera del jugador alcanzó niveles legendarios cuando encaminó la selección argentina a su última coronación en el Mundial, informa The Associated Press.

– Oye, ¿y fue difícil negociar con Maradona?

– Nah… pic.twitter.com/6VmozCmLHj — Pacasso (@DrNetas) September 6, 2018

El presidente de Dorados, José Antonio Núñez, confirmó el jueves a The Associated Press que se había llegado con Maradona a un acuerdo contractual, cuyos detalles no reveló.

– ¿Ah, millones de dólares por dirigir a Dorados? ¡yo quería droga!

– *Millones de dólares compran mucha droga, Maradona*

– ¡Explica cómo!

– *El dinero del narco se cambia por productos y servicios* pic.twitter.com/lIeFlsifBz — Troy McClure (@LosSimpsonMX) September 6, 2018

Afirmó que la conferencia para presentarlo ante la prensa en su nuevo cargo se realizará el domingo o lunes en la ciudad de Culiacán, capital del estado noroccidental de Sinaloa, donde juega el equipo Dorados.

Apenas se hizo oficial la llegada de Diego Maradona al banquillo de los Dorados, las redes se inundaron de memes. ¡Checa los mejores!https://t.co/TNS9GhlHOb pic.twitter.com/9SpmfVqMRN — CANCHA (@reformacancha) September 6, 2018

