Mar Zamora: 5 datos curiosos que tienes que saber de la actriz

👣 Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila cuando todo a tu lado es cabeza perdida; si en ti mismo tienes una fe que te niegan y nunca desprecias las dudas que ellos tengan; si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera; si, engañado, no engañas; si no buscas más odio que el odio que te tengan… Si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres; si al hablar no exageras lo que sabes y quieres; si sueñas, y los sueños no te hacen su esclavo; si piensas y rechazas lo que piensas en vano; si tropiezas con el triunfo, si a la cumbre llega tu derrota y a estos dos impostores los tratas de igual forma; Si logras que se sepa la verdad que has hablado, a pesar del sofisma del orbe encanallado; si vuelves al comienzo del trabajo perdido, aunque esta obra dure toda tu vida; si arriesgas al momento y lleno de alegría tus ganancias de siempre a la suerte de un día, y pierdes y te lanzas de nuevo a la pelea, sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era; Si logras que nervios y corazón te asistan, aun después de su fuga de tu cuerpo en fatiga, y se agarren contigo cuando no quede nada, porque tú lo deseas y lo quieres y mandas; si hablas con el pueblo y guardas tu virtud; si marchas junto a reyes a tu paso y tu luz; si nadie que te hiera llega a hacerte una herida; si todos te reclaman, y ninguno te precisa; si llenas un minuto envidiable y certero de sesenta segundos que te lleven al cielo… toda esta tierra será dominio tuyo y aún mucho más, serás hombre, hijo mío. Si puedes mantener la cabeza cuando los otros Han perdido la suya y están culpándote, Si puedes confiar en ti cuando los demás dudan, Pero a la vez, eres indulgente con sus dudas; Si puedes esperar y no te cansas por esperar, O, siendo mentido, no te entregas al odio, Y, aun así, no presumes demasiado ni hablas demasiado sabiamente. Si puedes soñar y no permites que tus sueños te gobiernen; Si puedes pensar y no haces de tus pensamientos tus aspiraciones; Si puedes enfrentarte al Triunfo y al Desastre Y tratas a esos dos impostores como si fuesen lo mismo, Si puedes soportar que la verdad que has dicho Sea retorcida por bellacos para ser convertida en una trampa para necios,

