‘Mantra’, el primer disco de Sebastián Yatra ya es una realidad

‘Mantra’ es la novedad de Sebastian Yatra, el nuevo álbum del cantautor colombiano está disponible en todas las redes sociales desde hoy 18 de mayo.

Con tatuajes en el cuerpo y una pose que invita a la meditación, Sebastian Yatra llama ‘Mantra’ a su álbum que en lengua sanscrita europea significa Man: Mente y Tra: instrumento.

Fue en su cuenta de Instagram que Yatra dio el anuncio de su primera producción que demoró casi dos años y es una colaboración con otros artistas.

“Comparto con ustedes una noticia que me hace feliz. Mi primer trabajo de larga duración verá la luz en el mes de mayo. Su nombre Mantra, Doy gracias a Dios por permitirme llegar a todos ustedes con mi música y letras”, publicó Yatra en su cuenta de Instagram en el mes de marzo.

MANTRA

Entre los temas de ‘Mantra’ destacan ‘Sutra’, aquí te dejamos la letra de esta pegajosa canción.

[Intro: Sebastián Yatra]

Oh no, no, no

Yatra, Yatra

[Verso 1: Sebastián Yatra]

Ella se va conmigo

Pero no soy su amigo

Desde hace mucho tiempo pude ser algo más

Y aunque su corazón tenga una clave

Nadie lo sabe pero tengo la llave

Desde hace mucho tiempo la aprendí a enamorar

[Coro: Sebastián Yatra]

Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche

Que la mire y que le diga te quiero otra vez

Ella me pide que le dé el corazón sólo a ella

Yo le digo que me tiene soñando otra vez

Lo que le gusta es que (otra vez, otra vez)

Ella me pide que (otra vez, otra vez)

[Verso 2: Dalmata]

Lo que le gusta es que le dé ram pam pa pa pam

Porque dice que le doy lo que otros no le dan

Dice que cuando yo estoy, las tristezas se van

Pero no estando yo, vuelve a sentirse tan sola

Como Eva en el paraíso sin Adán

Pasando las noches frías, los días sin sol

Pues soy yo el que le da calor (brrr) cuando tiene frío

Y nunca me quedo dormido (le doy cariño y amor antes)

Yo a ella la mimo, la consiento y la hago happy

Le digo mami te quiero y ella me dice I love you papi

Es fanática de como canto, yo soy fanático

De como ella baila, y rompe caderas como si fueran de plástico

[Puente: Dalmata]

Oh, wow, me tiene juquiao

Me tiene latiendo el corazón acelerao’ de tanto amor

Porque ella es mi super estrella, su galán soy yo

(Su galán soy yo)

[Coro: Sebastián Yatra]

Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche

Que la mire y que le diga te quiero otra vez

Ella me pide que le dé el corazón sólo a ella

Yo le digo que me tiene soñando otra vez

Lo que le gusta es que (otra vez, otra vez)

Ella me pide que (otra vez, otra vez)

Yatra, Yatra

[Verso 3: Sebastián Yatra]

A ella le gusta como yo le canto

Y a mí me gusta su cara

Y me reclama que no soy un santo

Pero igualmente me llama

Porque no quiere estar sola

No la dejo sola

Y me da miedo estarme enamorando

Pero uno ama a quien ama