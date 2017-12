A poco menos de tres meses del fallecimiento de Karla Luna, su madre, Josefina Martínez de Luna, publicó un conmovedor mensaje navideño en el muro de Facebook de la fallecida comediante, el cual estaba dedicado a sus nietas Sara y Nina.

“Desde el día que se las llevó ni siquiera hemos podido escuchar sus voces, ni una llamada, ni un mensaje, ni una foto para saber que están bien”, comienza el texto de doña Josefina, en referencia a que Américo Garza, padre de las menores, las extrajo de su hogar tras el deceso de Karla ocurrido el pasado 28 de septiembre.

“La Navidad es para estar unidos como familia que somos y es el primer año desde que nacieron que no están con nosotros, espero este mensaje les llegue de alguna manera, las amamos con todo nuestro corazón y en ningún momento dejamos de pensar en ustedes… confío en Dios que pronto estarán con nosotros”, añade la mamá de Luna, que sostiene una batalla legal con Garza por la patria potestad de las niñas.

El texto es acompañado de tres videos, siendo el principal uno en el que Doña Josefina aparece junto al árbol de Navidad y dice: “Hola Sarita, aquí tenemos tu cartita, ya tenemos tus regalos de Navidad”.

“Quisiera que esta Navidad estuvieras con nosotros, que no sea la primera Navidad sin ti; te extrañamos mucho, tus hermanos y yo… y quiero que esta Navidad estés con nosotros, aquí te vamos a esperar”, agrega la apesadumbrada abuela.



“No hay un solo día que no las extrañemos, que no pensemos en ustedes, que no recordemos sus juegos, sus risas… el mayor regalo para esta Navidad sería que estuvieran con nosotros, poderlas abrazar y besar, es muy difícil para mí no tenerlas conmigo… ¡Las extraño mucho!”, agrega doña Josefina antes de romper en llanto.

También te puede interesar leer: Recuerdan el día que exesposo de Karla Luna habló de ella (VIDEO)

Otros dos videos -de Karla con sus hijas- acompañan la publicación, que obviamente generó múltiples mensajes de enojo en contra de Américo Garza y su actual pareja, Karla Pannini, quien solía ser la compañera de Luna en la interpretación que hacían de los personajes “Las Lavanderas”.



“Detesto a este tipo y a la porquería de mujer que es la Pannini”, “creo que no es el modo que hizo este señor en llevarse a los niños, ellos tenían una familia al fallecer su madre” y “maldito desgraciado, para qué se las llevó… su alma está podrida. No sólo le hizo daño a Karla”, fueron algunos de los comentarios compartidos por los usuarios de la red social.