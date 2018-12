View this post on Instagram

como la ven somos una familia común y corriente mi hermano el alto y guapo tiene un defecto ser enojon y amargado nos puso caritas a mis hermanos y a mi porque me puso de verde ? porque según tengo dinero gracias a Dios me ha bendecido y ojalá siga bendiciéndome más para que me vista de verde y poder prestarle más jajaja se acordó que le preste ? hay cuanta amargura bendiga y lo haga mejor persona mejor ser humano de corazón de lo pido y a mi el diablo no me quita mi paz para nada y a Él lo sabe y lo bendiga