Han pasado cuatro meses desde que Geraldine Bazán y Gabriel Soto anunciaran su separación y aunque a últimas fechas ninguno de los dos ha querido dar detalles acerca de cómo han logrado sobrellevar esta nueva etapa de sus vidas, es la madre de la actriz quien revela si su hija podría tener una nueva relación amorosa en un futuro no muy lejano.

Durante un evento privado celebrado en la Ciudad de México, doña Rosalba Ortiz tuvo un breve encuentro con la prensa en el que afirmó que todavía existe un cariño muy especial de la artista hacia su ex a pesar de que ya no están juntos y aseguró que no la siente preparada para iniciar un nuevo romance.

“Geraldine no está lista para un nuevo amor. Yo creo que si tienes la mejor relación y de pronto ya no la tienes, no vas a estar buscando a una nueva persona que sea mejor o peor para ti, así que mejor se queda como está. Ya más adelante la vida dirá y le dará sus buenas sorpresas, pero por ahora no”, dijo la señora.

Para finalizar, doña Rosalba afirmó que habrá muchas ocasiones en las que el público tendrá la oportunidad de ver juntos a Geraldine y Gabriel como en la celebración de su cumpleaños el próximo 9 de mayo, pues lo más importante para ambos es velar por el bienestar de sus dos hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda.