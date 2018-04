El cantante colombiano Maluma sorprende a todos sus fanáticos al dar a conocer su primera canción en inglés, ‘Hands On Me’ que es una colaboración con BURNS y con el dúo de hip hop estadounidense Rae Sremmurd.

Esta es la primera canción en inglés del talentoso artista y de acuerdo con sus declaraciones para la revista Billboard, la misma formará parte de la segunda entrega de su nuevo álbum musical F.A.M.E. que está prevista salir al mercado después del mes de agosto. La primera parte del nuevo proyecto del joven estará disponible el próximo 18 de mayo.

“Baby, keep your hands on me, Know that I should leave, but I just can’t leave you”, son las palabras que se pueden escuchar en la melodiosa voz del músico en su nueva canción.

El tema musical está un poco alejado del género urbano, algo característico de Maluma y se acerca más al género de Pop y Hip Hop.

‘Hands On Me’ está disponible en plataformas digitales como Spotify, Youtube, Apple Music y Deezer. Hasta los momentos, se desconoce la fecha de lanzamiento del video oficial.

Recientemente, se dio a conocer que el intérprete de ‘Felices los 4’ es uno de los artistas con más nominaciones para la edición de este año de los Latin Billboard, contando en su totalidad con 12 nominaciones al igual que Shakira.

El joven de 24 años de edad, actualmente se encuentra en una extensa gira musical que cuenta con más de 20 fechas confirmadas en los Estados Unidos para posteriormente extenderse por varios países de Europa.

La prestigiosa publicación Billboard seleccionó a los colombianos Maluma y Shakira para protagonizar la portada de su más reciente publicación, un editorial que honra el talento e influencia de Colombia en la industria de la música.