Maluma una vez más se encuentra en el ojo del huracán tras desatar reacciones polémicas por su nuevo video musical ‘Mala Mía’ que muestra a esbeltas mujeres en sensuales piezas de lencería, algo que no fue muy bien visto por su extensa lista de admiradores.

El trabajo audiovisual de ‘Mala Mía’ es excéntrico de inicio a fin ya que muestra al cantante colombiano en escenarios como una habitación de hotel rodeado de muchas mujeres, así como en una piscina y en una discoteca para continuar con la fiesta.

El productor dominicano Jessy Terrero fue el encargado de dirigir el video musical que fue grabado en el lujoso hotel W de la ciudad de Miami en Florida.

Lee también: Eva Longoria revela situación difícil que vivió antes de ser madre

A pesar de hacerse viral en cuestión de minutos de su lanzamiento, el clip de ‘Mala Mía’ cuenta casi que en su totalidad con críticas completamente negativas por usuarios que consideran que el músico trata de “sexualizar” a las mujeres.

“Las mujeres no son objetos, qué lastima que no las valores. ¿No tienes madre”, “Machista”, “¿Cuándo va a ser el día que dejes de sexualizar tanto a la mujer?”, “Respeta a las mujeres, definitivamente no tienes valores”, “¿Te sientes más masculino con muchas mujeres alrededor? Es curioso que necesites eso para sentirse así”, “Hay que dejar de mostrar a la mujer como una especie de trofeo”, son algunas de las críticas que se pueden leer en las plataformas digitales.

El video cuenta con más de un millón 600 mil visualizaciones en el canal en Youtube de Maluma a solo unas horas de su lanzamiento, así como alrededor de 192 mil me gusta y más de 12 mil comentarios de usuarios en la plataforma.

#MalaMia Lanzamiento mundial este viernes 10 de agosto A post shared by MALUMA (@maluma) on Aug 7, 2018 at 2:55pm PDT

Lee también: Destrozan a Maluma en las redes por imitar a Marc Anthony