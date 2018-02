Malillany Marín cumple un sueño en la serie ‘José José, El Príncipe de la Canción’

Para la actriz cubana Malillany Marín, interpretar a Sara Salazar, la tercera y actual esposa de José José en la serie José José, El Príncipe de la Canción (Telemundo), es un privilegio y una gran responsabilidad.

En una entrevista con MundoHispánico, Marín habla de su personaje en la serie, de José José, su carrera como actriz en México, entre otros temas.

MH: ¿Cómo estás viviendo tu participación en esta serie?

MM: Muy contenta de estar en un proyecto tan bonito y tan interesante de uno de los cantantes más importantes de Latinoamérica, y orgullo de México. Soy fan de su trabajo, crecí escuchando la música de José José. Mi personaje apenas entra formalmente a grabar y estoy emocionada de interpretar a Sarita, que es una mujer que llega a su vida en un momento en el que piensa que está perdido; y ya llevan más de 20 años de casados.

MH: ¿Cómo te preparaste para interpretar a Sarita?

MM: Me dio mucho gusto interpretar a mi paisana porque se ha mantenido a su lado respetando la carrera de su esposo sin hacer escándalos. Es una mujer tranquila, una mujer que creyó en el amor, una mujer con muchos pantalones porque cuando encontró a José José dijo: “yo estoy estaba enamorada de su alma, lo quiero y creo en él”. No fue nada fácil porque ella casi no aparece en entrevistas. En las pláticas con él, describe a Sarita como un ángel; entonces yo conozco a Sarita a través de los ojos de José José. Se ve muy dulce, cariñosa, respetuosa, correcta y educada. Me da mucho gusto interpretar a una mujer así.

“Cuando lo sueñas y lo deseas, los sueños se hacen realidad. Yo lo soñé, no he dejado de trabajar ni de soñar, y aquí estoy cumpliendo más sueños”, Mallillany Marín, actriz cubana

MH: ¿Qué opinas del agridulce tributo que le hacen en vida con la serie a José José?

MM: Es un gran tributo a su carrera y vida, y sobre todo ahora que está presente aun aquí en la Tierra. Espero que le falten aún muchísimos años de compartir con nosotros, y que Dios le siga regalando salud y la oportunidad de disfrutar con sus hijos y nietos de esta serie tan bonita que está haciendo Telemundo.

MH: ¿Cómo ha sido tu experiencia con tus compañeros de escena como Alejandro de la Madrid, que interpreta a José José?

MM: Además de ser un excelente actor, Alejandro es una persona muy buena y con un corazón muy grande. Es muy bonito cuando te encuentras con almas tan bonitas en el camino. Es la primera vez que trabajamos juntos y de verdad que estoy muy contenta de trabajar con él, así como con Rosa Maria Bianchi, una gran actriz, que además fue mi maestra, y que interpreta a la mamá de José José.

MH: ¿Crees que es más complicado interpretar a personajes reales que ficticios?

MM: Sí, es un trabajo más complicado y muy personal. Lo tienes que hacer con mucho respeto porque es la vida de una persona que existe y tocas fibras que vivió. Son figuras públicas y el trabajo tiene que ser más minucioso para que esas personas se vean reflejadas honestamente.

MH: ¿Cuándo nació tu pasión por la actuación?

MM: En La Habana. Yo trabajaba como modelo haciendo campañas de rones, tabacos. Recuerdo que quería tener una manera más de expresarme, me faltaba algo. Veía todas las telenovelas mexicanas, que son las mejores del mundo, y cuando estaba viendo Rosalinda, de Thalia, yo tenía 16 años, y le dije a mis amigas: yo voy a estar ahí. Y lo logré. Me ha costado mucho trabajo, he picado mucha piedra. En mi carrera nadie me ha regalado nada. Llegué a México sin conocer a nadie, sin amistades en el medio, sin ser novia ni prima de nadie. Fue muy difícil, pero me aventé, como se dice en México, y con muchísimo trabajo sigo aquí.

SIN FILTRO con Malillany Marín

Acerca de interpretar a María Félix en una serie sobre su vida: “Por supuesto que me encantaría interpretar a María Félix en su serie. La Doña es un orgullo de México y del mundo, un gran icono de la actuación y la belleza. Fue una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que no se hacía chiquitita ante nada y con muchos pantalones”.

Lo que hace en sus ratos de ocio: “Si es un fin de semana, definitivamente viajar. Me encanta estar con mi familia que vive en Miami. Agarro un avión y me voy con ellos. Me gusta mucho leer, ir al cine, a la playa, estar con los niños y cocinar”.

BREVE BIO:

Nombre: Malillany Marín

Profesión: modelo y actriz

Nacionalidad: cubana

Fecha y lugar de nacimiento: 23 de diciembre de 1980 en La Habana, Cuba

Edad: 37 años

Logros: en 2010 obtuvo el premio Bravo a la Mejor Revelación Femenina por su rol en la telenovela Hasta que el dinero nos separe

José José, El Príncipe de la Canción

Cuando: lunes a viernes, 8 p.m.

Donde: Telemundo

Info: www.telemundo.com