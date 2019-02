En el fin de semana largo por el President´s Day, Malia Obama disfrutó del sol de Miami, donde fue captada en bikini y disfrutando de una botella de vino rosado con amigos.

De acuerdo con el diario Daily Mail, la joven de 20 años disfrutó de una botella de 80 dólares de Whispering Angel Rosé, mientras tomaba el sol en un elegante traje de baño negro con tres amigos, en un exclusivo hotel de cinco estrellas.

El escándalo comenzó en las redes sociales, al recordar que la hija del expresidente Barack Obama y su esposa Michelle no cumple los 21 años sino hasta el cuatro de julio próximo.

Según el Daily Mail, las habitaciones en el lujoso resort cuestan más de 1,000 dólares por noche y se dice que las habitaciones del ático en el complejo son frecuentadas regularmente por los Kardashians y por Britney Spears.

