Maite Perroni le tira indirecta a Jacky Bracamontes (VIDEO)

Después de que Jacky Bracamontes ventilara en su libro ‘La pasarela de mi vida’ su romance con William Levy, aun y cuando él todavía estaba con Elizabeth Gutiérrez, Maite Perroni, quien protagonizó dos novelas junto al cubano, le lanzó una indirecta a la exreina de belleza.

Maite confesó que ella nunca haría lo mismo que Bracamontes: “No, para nada. Yo respeto muchísimo lo que cada quien decida hacer con su vida privada y qué quiere compartir y qué no. Respeto muchísimo a mis compañeros, pero yo no expondría nunca algo que nadie me está preguntando además”.

También dejó en claro que ella no ventilaría sus amores pasados: “No, por respeto también a la gente con la que he compartido historia, con la que he crecido, con la que he formado mi vida, no lo haría”.