TE TOCA TOCARTE• Hoy es el primero del mes y aquí estoy para recordarles que tu vida está en tus manos!! Las invito a unirse a este movimiento! Como? 1. Tomate un selfie 2. Sube la foto usando el hashtag #Tetocatocarte 3. Reta a 2 amigas que hagan lo mismo! 4. Menciónalas en mis comentarios!!• • Juntas podemos salvar vidas!!! Yo reto a todas mis seguidoras 🤗🙏🏻 #feelitonthefirst because your life is in your hands!!!! #breastcancer #cancerdemama #girlgang #breasties #warriors #guerrera #picoftheday #ywbcf #breastcancerawareness #clarapablo #breastcancerunder40 #T3 #nbcf

