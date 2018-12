View this post on Instagram

Con profundo pesar, el #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Rosenda Monteros. Monteros, originaria de Veracruz, completó una carrera de más de 60 años en el teatro, televisión y cine. En 2016 recibió la medalla Bellas Artes por su trayectoria. Es recordada por su participación en la cinta 'Los siete magníficos' (1960), así como en 'Nazarín' (1958) y 'El esqueleto de la señora Morales' (1959). A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias.