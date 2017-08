Luto en ‘El Gordo y La Flaca’. Con la voz entrecortada Lili Estefan da noticia (VIDEO)

Durante el programa de ‘El Gordo y La Flaca’, Lili Estefan dio a conocer una triste noticia para el equipo que labora con ella. Y es que casi al borde del llanto y con la voz entrecortada dio a conocer la muerte de el productor original del show.

Álex Rodríguez fue un productor que trabajó para ‘El Gordo y La Flaca’ y ‘Sal y Pimienta’ por muchos años, y según dijo la conductora falleció el lunes 14 de agosto después de una larga enfermedad.

“Quiero hacer un paréntesis porque muchos de los que siguen nuestras cuentas de ‘El Gordo y La Flaca’ amenecieron copn la noticia de que habíamos perdido a un amigo y gran compañero de trabajo, él fue el productor original de ‘El Gordo y La Flaca’ con el que pasamos casi 16 años, ayer en la noche recibí un mensaje de que Alex Rodríguez, nuestro compañero de toda la vida, había fallecido”, contó la cubana vestida con un atuendo negro.

Y agregó que “ha sido una noticia que no puedo explicarte cómo nos sentimos en ‘El Gordo y La Flaca'”, y después su voz se quebró cuando recordó a la esposa de Alex y sus dos hijos, “Christopher si no estás viendo los vamos a apoyar en todo lo que podamos, estamos que no podemos creerlo y queremos compartirlo con el público porque él fue parte del sello de ‘El Gordo y La Flaca’ tenía un sentido del humor increíble y nadie se esperaba que pasara”.

También comentó que el productor pasó 35 días en el hospital, “en una coma inducido por los doctores, siempre lo vamos a recordar, ojalá Raúl estuviera aquí conmigo, les agradezco mucho, será recordado para toda la vida”, finalizó Lili acompañada de Danilo Carrera.

Un día difícil para nuestro equipo de @elgordoylaflaca falleció quien fuera nuestro amigo y productor creativo por muchos años #AlexRodriguez él fue parte del equipo desde el inicio del programa y luego se convirtió en el productor de Sal y Pimienta. Pero tenía un sentido del humor único y un talento muy especial para crear! Cómo vamos extrañar tus caracajadas y tu famosa frase YEAHHHH BABY ! Nunca te olvidaremos Alex y siempre serás parte de nuestros más hermosos recuerdos de @elgordoylaflaca Mi más sentido pésame para su esposa Sandra, sus dos hijos Christopher y Danny y el resto de su familia! #QEPD 🙏🏻 #tb Una publicación compartida de Lili Estefan (@liliestefan) el 15 de Ago de 2017 a la(s) 7:36 PDT

Esta noche el productor que trabajó conmigo desde mis años en #Telemundo falleció #AlexRodriguez. Lo recuerdo como el mejor team que hacíamos desde #OcurrioAsi con #EnriqueGrata. Alex es el segundo de la derecha parado viendo la foto. Llevaba casi un mes enfermo y en el hospital. Mi más sentido pésame a su esposa #Sandra, sus hijos y familia. Alex se fue a trabajar a @salypimienta cuando ese programa comenzó. Nadie trabajo conmigo mejor que el.. creativo, talentoso y con un sentido único de lo que le gusta al público. #enpazdescanse Una publicación compartida de Raul De Molina (@rauldemolina) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 11:48 PDT

Mi querido Alex todavía recuerdo cuando me llamaste por primera vez para comentarme que me estaban buscando en Univisión para un nuevo proyecto de Televisión 📺 el show tenía como nombre la bomba y hasta que no llegue a Miami y me vi en un estudio grabando un piloto con @rauldemolina y @liliestefan que se convirtieron en familia junto con @monsy63 el programa logró convertirse en un suceso y el público lo conoce hoy en día como @elgordoylaflaca y tú fuiste clave ya que todos trabajamos con tantas ganas para hacer de ese show el programa de espectáculo más visto. Siempre te voy a recordar con mucho cariño fuiste un excelente compañero de trabajo y productor. Le pido a dios que le de fortaleza a tu familia en momentos tan difíciles. Descansa en paz mi querido Alex you will be missed 🙏 #RIP #alexrodriguez @arodtv Una publicación compartida de Jessica Maldonado (@jessimaldonadotv) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 11:31 PDT