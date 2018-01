La primera Miss Universo mexicana Lupita Jones explotó ante algunos cibernautas quienes la culpan de que la concursante originaria de Sinaloa, Denisse Franco, no llegara más lejos en la pasada emisión del certamen en 2017.

Todo sucedió durante una transmisión en vivo desde la cuenta de Facebook de Lupita, quien ante la insistencia de que tocara el tema de Franco, la bajacaliforniana respondió en un principio con gran calma.

“Ustedes que preguntan y preguntan por Denisse seguramente la siguen en sus redes sociales y saben perfectamente en dónde está Denisse, Denisse está en su casa en Culiacán, ¿okey?, entonces no sé qué tanto preguntan y preguntan ella está en su casa va”, respondió ante la insistencia.

Lupita también señaló que hacer su trabajo no es tarea fácil: “Cuando gustes te presto mis zapatos para que vengas a ver lo que es manejar un concurso como este, lidiar con cualquier cantidad de personalidades de las chicas, niñas que aunque ustedes las endiosan no están dispuestas a trabajar, ni a sacrificarse ni a comprometerse y a pesar de eso hacemos todo por sacarlas adelante y porque ellas tengan una buena imagen ante ustedes que no las conocen de verdad”.

Pero su audiencia no quedaba satisfecha y ante tanta insistencia de que hablara de Denisse, la coordinadora del certamen de belleza en México finalmente explotó: “Si ustedes dicen que soy de lo peor y que las trato mal y que les exijo y no sé qué y todas esas cosas que me critican pues esta vez va hacer peor y desde la concentración, cómo la ven fíjense, para que vayan sabiendo”.

Y advirtió que si antes no era de su agrado, desde ahora menos: “Y si les caía gorda les voy a caer más gorda, porque las voy hacer trabajar mucho más pobrecitas, verdad, tan mala Lupita que las hace trabajar tanto a las misses por Dios”.

Jones también mostró confianza en que algún día llegue otra mexicana que con orgullo levante la corona de Miss Universo: “Tarde o temprano llegará una chica que sí pueda triunfar de nuevo”.

Para concluir agregó: “Chavos, las cosas se consiguen trabajando, no tomándose fotos para instagram, es muy triste cuando las chicas no quieren trabajar y las tiene uno que andar correteando”.

Piensa como una reina. Una reina no tiene miedo al fracaso. El fracaso es otro peldaño hacia la grandeza.-Oprah Winfrey.Foto por mi querido JORDI AVENDAÑO Posted by Lupita Jones on Wednesday, August 9, 2017

Con sus comentarios Lupita rápidamente generó comentarios, positivos: “No está mal que les diga que trabajen por sus metas y no en tomarse fotos”, “piensan que todo es estar bonitas y no hijitas, también hay que exigirles”, “muy bien dicho Lupita”.

Feliz y más que emocionada con este nuevo proyecto!!Pronto les diré de qué se trata. Posted by Lupita Jones on Thursday, August 10, 2017

Así como también negativos: “Cul…. vieja no mereces estar en la dirección de mexicana universal, deja de jugar con los sentimientos de las chicas mexicanas, traumada en tu lugar hubieran otras”.

Después de Miss Universo que fue el pasado noviembre Lupita Jones (directora nacional) apenas hoy entré aclaraciones e indirectas habló un poco sobré Denisse Franco.Opiniones? Posted by La Reyna on Wednesday, January 24, 2018