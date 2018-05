Tras anunciar su dvorcio y después de estar alejado de su madre, la señora Rosa, Lupillo Rivera decidió limar asperezas y aclarar de una vez por todas si tiene una amante.

“Estamos celebrando el Día de las Madres, para toda la raza que están viendo el Facebook Live, estoy celebrando con mis hijas”, dijo Lupillo en medio de un Facebook Live.

El cantante mexicano además presentó a todos sus nietos y todas sus hijas y su pequeño hijo Rey: “Lupita no va a ser mamá hasta que tenga 39 o 40 años, aquí estamos celebrando el Día de las Madres, yo sé que mucha gente ha de decir, porqué no está su mamá, pero aquí está la viejilla”, y presentó a la señora Rosa.

“Claro, no podía faltar”, agregó la matriarca d ela polémica familia.

Lupillo le dijo que ya era mucho tiempo el que no lo visitaba en la casa, por o que la ocasión era muy especial: “estamos muy contentos de estar aquí, yo sé que mi jefa tiene un montón de dudas, todos los medis me están buscando para aclarar las cosas y lo más bonito es aclarar las cosas con la mamá y lo bueno es que no está mi papá porque ya me hubiera dejado moretones”.

La señora Rosa no perdió tiempo y le preguntó de forma directa: “Quiero que me digas… ¿por qué?”.

“Dicen que tienes una (amante) en Guadalajara, no sé dónde, a mí que me esculquen yo no la conozco”, dijo la madre de los Rivera en medio de las risas de sus propias nietas.

“Mire jefa, ahorita me están saliendo, y luego que una de Guadalajara, una de Colima, una que en Dubai, yo la verdad no tengo ninguna amante, grábalo, (le dijo a una de sus hijas) yo la verdad no tengo ninguna amante, el divorcio no fue a causa de eso”, comentó desde la cocina de su casa.

“Yo la decisión que tomé de divorciarme jefa fue por razones muy personales, que nunca quisiera decir por no herir a mis hijos, (Lupita y a Rey) fue una decisión rápida, yo todavía no le he dicho y no creo que me anime a decirle, pero lo que sí le puedo decir es que fue una decisión rápida y fue una decisión firme”, comentó.

“Los medios han puesto un montón de cosas, para que yo hable y yo no quiero hablar mal de una persona que amé mucho y que la quise toda la vida, no es justo mal que hable de una persona que me dio a mis hijos”, explicó.

Entiende a su hijo

La señora Rosa agregó: “ya pasaste por los divorcios de los otros, cuando ya no hay más remedio ni más que hacer se divorcia uno y no es que te apoye, lo que pasa es que es la decisión de ti y de ella y uno no puede hacer nada”, comentó.

Además en medio de lágrimas Lupillo le pidió perdón a su mamá por haberse alejado de ella: “se lo tengo que decir así, perdí mucho tiempo, se me fue mucho tiempo en no visitarla por haber amado a otra mujer, y no es justo para usted, no es justo para mí, no se lo merecía usted, porque para mí usted es la mejor madre que pudiera pedir cualquier ser humano y yo de todo corazón le quiero pedir perdón y que nunca debí haber hecho eso y prometo nunca volver a hacerlo”.

Además agregó: “yo sé que usted va a ser la única mujer que me va a quere para toda la vida”. Por su parte la señora Rosa le dijo: “yo todo el tiempo te estuve buscando, con ganas de oírte y había veces que te mandaba mensajes y eran borrador”.

