Hoy en la madrugada nos tumbaron la llave pricipal del agua…y me acorde de mi infancia en Long Beach….y nos bañamos afuera….estos son recuerdos para siempre #lupillorivera #bañadabanquetazochallengeconLR

A post shared by Lupillo Rivera (@lupilloriveraofficial) on Aug 26, 2018 at 7:18pm PDT