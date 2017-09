Lupillo Rivera se molesta al saber decisión de Trump y les hace ofrecimiento a los ‘dreamers’ (VIDEO)

Artistas latinos como Lupillo Rivera han mostrado su rechazo por el fin del programa DACA, que ha protegido de la deportación a 800,000 jóvenes indocumentados en EE.UU.

El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, anunció hoy la rescisión de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), promulgada en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, aunque la suspensión no entrará en vigor hasta dentro de seis meses, que es el periodo que ahora tienen el Congreso para regularizar la situación de los conocidos como “dreamers” (soñadores).

Tras darse a conocer la noticia, el cantante mexicano manifestó su inconformidad y hasta hizo un ofrecimiento a los ‘dreamers’ de darles un concierto gratis: “algún día ojalá pueda tener oportunidad de darles un concierto gratis, porque se lo merecen, no se merecen esta gran falta que les han hecho”.

Durante más de 4 minutos, Lupillo dijo sentirse afligido por la noticia: “estoy muy triste, pero quiero dejarle saber a todos los DACA dreamers, que hoy es un día muy triste para todos los latinos, los mexicanos, centroamericanos, sudamericanos porque nunca pensé que fuera a pasar esto, el presidente y toda la gente que trabaja en la política no entienden lo que es un sueño, que nosotros venimos a EE.UU. a trabajar, a tratar de sobresalir, tratar de hacer las cosas bien”.

Y agregó: “a todos ustedes, a todos los ‘DacaDreamers’ que han ido a la escuela, son un orgullo para mí, los respeto, algún día ojalá pueda tener oportunidad de darles un concierto gratis, porque se lo merecen, no se merecen esta gran falta que les han hecho”.

El cantante confesó sentirse dolido por la situación y exhortó a los inmigrantes a unirse: “para mí es una tristeza porque sé que se esforzaron mucho, trabajaron mucho y ahora que pase esta ley está muy cab… no se vale, es algo que no se debió haber hecho, ya basta de que nos ataquen tanto a los latinos, hablo de todos los inmigrantes porque recuerden que los latinos no somos los únicos inmigrantes, los rusos, los asiáticos, los europeos, cubanos, muchas partes de todo el mundo llegan a este país buscando una oportunidad, y el señor Obama nos la había dado y llega Trump y nos la quita”.

También explicó que el trabajo de los hispanos debe ser valorado: “no importa si eres de México, de dónde quiera que seas, los inmigrantes somos los que venimos a trabajar, en Houston necesitan de inmigrantes, porque yo sé que los americanos, los afroamericanos no van a ir a hacer construcción y si van, van a querer que les paguen el doble o el triple de lo que le pagan a un inmigrante”.

Por último envió un mensaje: “tenemos que ver cómo sacamos a este presidente y solamente juntándonos”.