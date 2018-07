Mija te extraño muchísimo especialmente cuando me enfermo porque siempre fuiste la unica que me cuido desde muy niña….me defendista a capa y espada….DIOS te llevo porque era injusto que un angel como tu estuviera en este mundo….luv u Rocio❤️❤️❤️

