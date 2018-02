El cantante Lupillo Rivera hizo uso de sus redes sociales para defenderse de las críticas y hacer un reclamo a los latinos que habitan en Estados Unidos por ser tan desunidos. Pero por si fuera poco arremetió en contra de Trump y contra un locutor de radio, pues cuestionó su sexualidad.

“La neta yo no soy político no sé nada de la política, pero yo creo que fui e hice una representación buena para todos los inmigrantes, para los DACA dreamers, que están en contra de los latinos en general, este presidente ha despertado el racismo, ha despertado el odio… que estén en contra de nosotros los latinos, sí lo ha despertado, porque ya solo hablan de inmigrantes y se enfocan a la frontera de México, no se enfocan a los puertos de San Pedro, donde entran muchos asiáticos, rusos, europeos, que también son indocumentados, hablan de indocumentados y voltean a la frontera de México”, dijo y además aclaró cuál fue el motivo que lo llevó a formar parte del panel de Univisión, donde participó como analista político, Lupillo Rivera, para analizar el discurso de Trump sobre el estado de la nación.

El cantante mexicano transmitió desde Facebook Live, horas antes de que se llevara a cabo la fiesta de su cumpleaños, la cual no se había llevado a cabo por la invitación de Univisión.

La intensión del cantante y la televisora era hacer un segmento en defensa de los inmigrantes, según dijo Rivera. Dicho segmento fue duramente criticado por sus implicaciones políticas, por lo que tomó la decisión de alzar la voz.

“En Puerto Rico, por ejemplo, tienen muchas cosas que le faltan después de la gran tragedia que tuvieron y todavía no han tenido apoyo de Estados Unidos ¿por qué?, yo creo porque son latinos por que si fueron americanos yo creo que el señor ya hubiera hecho algo y esa es la verdad”.

Pero lo que despertó su descontento fueron los comentarios negativos hacia su persona, provenientes de otros latinos como Jorge Velázquez “Naranjito”, del programa de radio LMShow, o del locutor ‘Genio Lucas’: “Me da tristeza que yo haya ido a representar a toda mi raza, ¿por qué tiene que haber programas de radio, programas de televisión que hablen mal del latino que fue a representar a los otros latinos ¿por qué?”.

Por si fuera poco exhibió a “Naranjito” de Los Metiches y ventiló su sexualidad: “un ejemplo, hay un prorama que se llama Los Metiches que está El Naranjito y lo sacaron botando de otro show de radio porque no sabemos si él era el gay o su jefe era el gay, no sabemos quién se metió con quién, ahora está en otro show”.

Al mismo tiempo reclamó que entre latinos no haya unión: “Naranjito… qué gana con criticar a Lupillo Rivera ¿qué ganó?, ¿ganó más dinero, ganó más popularidad?, en vez de decir, qué bueno que fue un personaje a tratar de defender a los latinos, ¿por qué Naranjito? ¿por qué en el programa Los Metiches tienen que hacer esas cosas?, ya bájenle o sea nada más están causando que se desunan los latinos, por eso en Estados Unidos no nos toman en serio”.

Pero el Naranjito no es el único de quien habló pues se dirigió a su ‘amigo’ el “Genio Lucas”: “Permite que salga el mentado ‘Perico’ a hablar cosas negativas de Lupillo Rivera y entonces, ¿es realmente un amigo el Genio Lucas?, yo no voy a permitir que alguien venga y hable mal del Genio Lucas y luego lo voy a transmitir en la estación yo no voy a permitir eso por que yo sí soy un amigo real. Mi pregunta es ¿por qué los latinos apoyamos gente que no nos apoyan a los latinos?”.

El cantante ha sido testigo de la marcada lucha y racismo que existe entre los mismos inmigrantes: “Nos tenemos que unir más porque sí existe el racismo directamente en contra de los latinos, a los latinos no nos quieren en Estados Unidos, entonces la única forma en que vamos a ganar esa batalla es uniéndonos, y tiene que empezar desde los medios de comunicación”.

También acusó que las radiodifusoras que lo atacaron no estaban tocando su música, “básicamente si no pagas para que te toquen, no te van a tocar… hay que dar propina”.

