¿Hizo bien Lupillo Rivera? ‘El Toro del Corrido’ decidió darle a sus hijos una lección, por eso siguiendo los pasos de su padre, los puso a trabajar en vacaciones de spring break.

El cantante compartió un video donde muestra cómo dejó a sus hijos en una gasolinera para que vendieran mandarinas y así enseñarles el valor de las cosas.

En las imágenes aparecen Lupita y Rey, sus dos pequeños hijos.

Lupillo dijo que se trata de una “enseñanza hermosa” y que aunque lo critiquen, piensa que es lo mejor: “Trabajé de muchas cosas, fueron las mejores enseñanzas que pude haber tenido, gracias a mi padre, pues hoy se me ocurrió una idea… mis hijos están de vacaciones y pues quise enseñarles algo de la vida, quise enseñarles algo de lo que viví, lo que sepan ganarse la vida, ganarse su propio dinero, buscarle por su propia cuenta”.

Dijo que se le ocurrió cortar unas mandarinas y echarlas a una bolsa para que la gente les compraran: “Vine a esta gasolinera ilegalmente, nadie sabe que los puse a chambear y no es por necesidad, pero es para que aprendan a ganarse la vida”.

Finalizó que no le dijo a su “vieja” lo que hizo: “Esta gasolinera no sabe qué estamos haciendo esto”, dijo entre risas. “Que aprendan a trabajar mis hijos, mi apá me enseñó esto y ahora sé lo que él sentía cuando me miraba hacerlo, estaba bien orgulloso de que yo lo hiciera, la vida es una chulada”.

Por su parte los fans le aplaudieron su acción: “Saludos Lupillo… Estoy de acuerdo contigo.. Yo enseñé a mi hija a trabajar pronto de 14 años para que sepa ganarse su dinero .. Yo me siento orgullosa de mis hijos porque ya saben cómo ganarse su dinero”, “Que tus hijos aprendan el valor de ganarse su dinero con esfuerzo y no solo pidiéndole a papá felicidades Lupillo, Dios los bendiga”.